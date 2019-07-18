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YAZ AYLARINDA FONDÖTEN SEÇİMİNE DİKKAT!

Yaz aylarında kapatıcılığı yüksek, ağır fondöten sürmek, cildin yorulmasına sebep oluyor. Sinosha Makyaj Sanatçısı Can Ağım doğru fondöten seçimi noktasında uyarılarda bulunuyor.

YAZ AYLARINDA FONDÖTEN SEÇİMİNE DİKKAT!

Yaz aylarında kapatıcılığı yüksek, ağır fondöten sürmek, cildin yorulmasına sebep oluyor. Sinosha Makyaj Sanatçısı Can Ağım doğru fondöten seçimi noktasında uyarılarda bulunuyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 08:14
YAZ AYLARINDA FONDÖTEN SEÇİMİNE DİKKAT!

“Havanın ısınmasıyla birlikte üzerimizdeki fazlalıklardan kurtulduğumuz gibi yüzümüzdeki fazla uygulamalardan da kurtuluyoruz” ifadelerini kullanan Can Ağım sözlerine şöyle devam etti: “Ciltte, yazın mümkün olduğunca ince, yokmuş hissi ve görüntüsü veren fondötenler tercih edilmeli. Bu şekilde ciltte terlemeye neme ve sıcağa dayanıklı bir ortam oluşturmuş oluruz. Krem formatındaki fondötenler adeta yaz için üretilmiş kurtarıcı ürünler, taşıması kolay tazelemesi kolay.”

Ten renginize uygun fondötene dikkat

Yaz aylarında değişen ten rengine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Sinosha Makyaj Sanatçısı “En çok dikkat edilmesi gereken şey ise yaz aylarında cilt rengindeki değişikler ve buna bağlı olarak doğru renk seçimi. Genellikle tatil vb. durumlar göz ardı edilebiliyor. Cilt yazın bir veya bir buçuk ton koyulaşabiliyor. Direk güneşe maruz kalan ciltler ise sarı alt tonlu bile olsa lokal kızarıklıklar yüzünden pembe alt tonlu bir görünüme bürünebiliyor. Boyun bölgesi ve çene bölgesi arasındaki geçiş rengine en uygun fondöteni almakta ve mümkün olduğunca ince bir uygulama yapmakta fayda var. Kol veya bileğe yapılan uygulama ile fondöten seçmeyi doğru bulmuyorum” dedi. Ağım, yazın en tercih edilen uygulamanın incecik bir ten ve bol highlighter olduğunu da sözlerine ekledi.

Sinosha fondötenlerinin dokusunun yaz mevsimi için uygun olduğunun altını çizen Can Ağım “Sizde sıcak, nemli günlerde cildinizde ağırlık yapmayan, gün sonuna kadar kurtarıcınız olabilen bir fondöten arıyorsanız, Sinosha fondötenlerini keşfedebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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