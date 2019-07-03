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Yaz Aylarında Çillerin Artışını Nasıl Önlersiniz?

Yaz aylarında çillerinizin artışını önlemek için,çillerinizi serin tutun. Bunun yanı sıraçilleri koruma altında tutabilmeninipuçları nelerdir?

Yaz Aylarında Çillerin Artışını Nasıl Önlersiniz?

Yaz aylarında çillerinizin artışını önlemek için,çillerinizi serin tutun. Bunun yanı sıraçilleri koruma altında tutabilmeninipuçları nelerdir?

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:02
Yaz Aylarında Çillerin Artışını Nasıl Önlersiniz?

Güzelliğin yanı sırasağlık açısından da çillerin önemine dikkat çeken Medikal Estetik Uzmanı Biyolog Mehmet Kandil, çil eğilimlilerin güneşyanığı ve cilt kanseri riski altında olabileceğine değinerek, çilleri korumaaltında tutabilmenin, cilt bakımı açısından ipuçlarını verdi ve şöyle konuştu:“Deridedaha aktif melanin hücrelerinin bulunması çilli oluşun metabolik nedenidir. Bu, genetiktir. Çil eğilimli insanlar, lekelerle doğmazlar. Yeni doğanbebekte çil göremezsiniz. Ancak pigment hücreleri yaşla beraber yüzeyeçıkar. Bu yüzden iki yaşından sonra görülmeye başlar. Melanin birikimi sıcağave güneş ışığına maruz kalmaktan kaynaklanır.Çok kalabalık ve bitişik olmaya başlayan çiller belirginşekilde koyulaşmaya başladıklarında, muhtemelen güneşte fazla kaldığınızınişaretidir.”

Cildi serin tutun!

Çilleri sevimli tutmanın ilk kuralı,daha fazla üretiminin önlenmesidir. Sadece güneş ışığı değil, sıcak havada çil üretiminiarttırır. Cilt; güneş ışıklarına, sıcaklığına, sauna sıcaklığına maruz kalırsamelanin aktivitesini tetikler, daha koyu çiller oluşmasına neden olur. Uzunsüredir, insanlar doğrudan güneş ışığının uyarıcı olduğunu düşünüyorlardı,ancak şimdi ısının da büyük bir renk değişikliğine neden olduğunu biliyoruz.Kırmızı, aşırı ısınmış bir yüz, pigment hücrelerini uyandıracaktır. Yüzünüzüaşırı ısınmadan korumak için; havuza atlayın. Yüzünüzü çok sıcakhissettiğinizde serin bir cisim uygulayın örneğin; bir su şişesi gibi. 

Güneşlendikten sonra cildinizi buzlu suile tampon yapın; veya dondurucuya 20 dakika boyunca atabileceğiniz birsoğutma jeli maskesi uygulayın. Soğutma hidrasyonu sağlamak için bitki özlerini,gliserinli bir maskeyi uygulayabilirsiniz.

Antioksidanları yükleyin!

Çilli yüzlerin artışgöstermemesi için bir cilt bakım bileşenine başvurabilirsiniz. C vitaminibunlardan biri olabilir. İyi formüle edilmiş bir C vitamini serumu, çillerikontrol altında tutmak için melanin hücrelerinin baskılanmasına yardımcı olabilir. 

Pul pul dökülmeye özellikle dikkat edin!

Cilt rengininsolmasını yönetmenin anahtarlarından biri düzenli olarak peeling yapmaktır. Çünküölü yüzey hücreleri çillerde bulunan fazla pigmentin çoğunudepolar. Eksfolyiasyon asitler (ölü deri uzaklaştırıcılar), nazik yüzfırçaları, dermapiling ve temizlik fırçaları ile yapılabilir. Bu yöntemlerdenbazıları, özellikle kimyasal eksfoliyasyonlar, cildinizi güneşe karşı dahahassas hale getirir. Bu nedenlekimyasal eksfoliyasyonlardan yaz aylarında kaçınılması gerekmektedir.

Güneş koruyucunuzu bir numaralı önceliğinizyapın

Güneş altında veyabulutlu bir günde, açık havada, her 90 dakikada bir kalın bir katman şeklindecildinize güneş koruyucu uygulamalısınız.Güneşe maruz kalanalanlarda, özellikle yüzünüzün merkezinde çok sayıda, düzensiz bir sınır,kaşıntılı çil varsa, onlarda herhangi bir değişiklik olup olmadığını izleyin. Çillerdenbirinin diğerlerinden farklı görünmesini sağlayan renk değişimleri varsa ihmaletmeden bir dermatologa görünüp zararsız bir çil olduğundan emin olun.

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yaz aylarında çillerin artışını önlersiniz
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