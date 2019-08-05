Yaz Aylarında Bebek ve Çocuk Giyimine Dikkat!

Sıcak yaz aylarında miniklerimizi nasıl giydirmeliyiz? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Musa Bostancıoğlu, açıkladı.

Çocuk Cildi Daha Hassas

Bebek ve çocuk derisinin koruyucu tabakası daha ince, cilt altı yağ dokusu daha az, su oranı yüksek olduğu için; çocukların cildi, yetişkinlere göre daha geçirgen bir yapıya sahiptir. Çocuk cildi; giysinin yapıldığı malzemelerden veya kullanılan kimyasallardan kaynaklanan deri problemlerine, daha duyarlıdır. Özellikle yenidoğan bebekler; ter bezleri henüz iyice olgunlaşmadığından, terle ısıyı atamazlar. Vücut ısısı gerektiği gibi ayarlanamadığından, büyük çocuklara kıyasla sıcaktan daha çok etkilenirler.

Miniğiniz Yaz Günlerinde Rahat Etmeli

1 yaşını geçmiş bebek ve çocuklar söz konusu olduğunda, siz nasıl rahat ediyorsanız bebeğiniz de o şekilde rahat edecektir. Yani sıcak ortamda size bir tişört ve şort yetiyorsa, bebeğiniz için de aynı şey geçerlidir. Yenidoğan bebeklerin giydirilmesinde, aşırı sıcak olmadıkça (24°C üzeri) bebeğin ısısını koruması için birkaç kat giydirilme gereksinimi vardır. Ortam ısısı 24°C üzerinde ise yenidoğanlar da tek kat giydirilebilir; gövdenin üst kısmında bir kat iç çamaşırı ve altta bezin üstüne ince bir pijama yeterlidir. Prematüre bebeklerde ise term bir bebeğin kilosuna ulaşıncaya kadar veya ısı değişikliklerine uyum gösterene kadar, bir kat daha giydirilmelidir. Genel kabul görmüş kural ise aynı ortamı paylaşan ebeveynden bir kat fazla giydirilmesidir. Yenidoğanların sıklıkla ayaklarının üşüdüğünü de aklınızdan çıkarmayın. İlk 3 ay çorap ve eldiven giydirilmelidir ancak bunlar parmak hareketlerini kısıtlamayacak kadar bol ve pamuktan yapılmış merserize kumaştan olmalıdır. Ortam sıcaksa başlık takılmayabilir. Rüzgar çıktığında veya klimalı ortama girildiğinde; ince bir battaniye, kollu bir üst, uzun pantolon veya pijama, bir şapka ve terlediğinde değiştirecek yedek bir kıyafet, yanınızda bulundurmanızda fayda vardır.

Bebeğinizin Vücut Isısını Bu Şekilde Anlayabilirsiniz!

Bebeğinizin; dizleri, ensesi ve kolları sıcaksa yeterince giydirilmiş demektir. Yanakları kızarmış ve ensesi terlemişse çok fazla giydirmişsinizdir. Bebekleri fazla giydirmek, onları sinirli yapıp huzursuzlanmalarına neden olur. Bebeğin ellerinin veya yüzünün soğuk olması, vücut ısısını göstermez. Soğuk bir rüzgârdan yüzü üşümüş, fakat vücudu sıcak olabilir.

Yaz Aylarında Giysi Seçerken Bunlara Dikkat!

Çocuğa seçilecek giyside üç temel özelliğe dikkat etmek gerekir. Bunlar; sağlık, güvenlik, rahatlık hali. Yazın çocuklar açık havada daha uzun süre kalırlar ve fiziksel aktiviteleri artar, terlemeleri muhtemeldir. Dolayısıyla kıyafet seçerken; açık renkli, ince, teri çeken materyalden yapılmış giysiler tercih edilmelidir. Bu mevsiminde açık havada, çiçekli bahçelerde ve havuz kenarlarında daha fazla vakit geçiren çocukların; böcek ve arı sokmalarına daha fazla maruz kalmaları olasıdır. Böcek ve arı sokmalarından çocuklarımızı korumak için; onlara parlak renkli ve çiçek baskılı giysiler giydirmemeli, saçlarına jöle sürmemeli ve parfüm sıkılmamalıdır. Bebekler için üretilmiş sinek kovucu spreyler, vücudun açıkta kalan yerlerine koruma amaçlı sıkılabilir. Kaliteli ince camdan yapılmış, göz çevresini kapatacak genişlikte olan ve UV korumalı, polarize güneş gözlükleri; 6.aydan itibaren bebeklere takılabilirler. Koruma özelliği olmayan ucuz plastik gözlükler ise tercih edilmemelidir.

“Modadan Ziyade Bebeğin Rahatlık ve Güvenliği Önemli”

Moda estetik ve geleneklerden ziyade; çocuğun sağlığı, güvenliği, rahat oyun oynayabilmesi ve deneyim kazanması önemlidir. Bebek ve çocuk giysisinin pamuk ve ketenden yapılmış olanları tercih edilmelidir. Yüzde 100 pamuklu, açık renkli ve hafif giysiler seçilmeli elbisenin kumaşı ince, hafif ama güneş ışınlarını geçirmeyecek kadar da sık dokunmuş olmalıdır. Yaz sıcaklarında rengarenk kıyafetlere aldanıp, terleten sentetik kumaşlar tercih edilmemelidir. Hassas bebek cildine temas eden sentetik hammaddeler bebeğin cildini tahriş edebilir. Sentetik, naylon veya polyester kumaş altındaki cildin havalanmasını engelleyeceğinden, derideki nemi ve teri emmeyeceğinden dolayı cilt sıcak ve nemli kalır. Sonrasında isilik ve pişik gibi sorunlarla karşı karşıya kalınır. Eğer bebekte atopik dermatit yani egzama varsa, o da tetiklenir. Baskılı elbiselerde bu riskler daha fazla olacağından hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Boyun ve gövde üst kısmı ile baş en çok terleyen kısımlardır. Etiketi kumaşa baskılı olan veya elbisenin cilde temas etmeyecek yerlerinde bulunan giysiler tercih edilmelidir, ense bölümündeki etiketler bebekleri rahatsız edeceğinden ve ciltte tahriş yapabileceğinden kesilmelidir. Bebek giyiminde her zaman; yumuşak, kolay giydirilip çıkarılabilen ve düğme, fermuar, kurdele kullanılmayan giysiler tercih edilmelidir. Bebek; kıyafetindeki düğmeleri ve fermuar parçalarını, yerinden kopabilerek kurdele iplerini yutabilir. Nazar boncuğu, altın takılar ve bileklikler de annenin fark edemediği bir sırada kopup bebeğin yutmasıyla solunum yollarının tıkanmasına sebep olabilir, kullanılmamalıdır.

Ekolojik Tekstil Ürünlerini Tercih Edin!

Ekolojik tekstil veya eko tekstil ifadesi; elyaf halinden giyilebilir elbise olana kadarki tüm işlem basamaklarında çevre gözetilerek üretilmiş, kullanım aşamasında kullanıcıya zarar vermeyen ve kullanıldıktan sonra geri dönüşümle çevreye zararsız materyallere tekrar dönüşebilen ürünlere denilmektedir. Bu nedenle; bebek ve çocuk giyiminde ekolojik tekstil ürünlerini rahatlıkla tercih edebilirsiniz.