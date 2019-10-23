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Yağ aldırma ameliyatında bağırsağı delindiği iddia edilen adam hayatını kaybetti

İzmir’de yağ aldırma ameliyatı sırasında ince bağırsağının delinmesi sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen Alaattin Bayrak’ın kızı, babasının ölümünde kusuru bulunduğunu iddia ettiği özel hastaneden şikayetçi oldu.

Yağ aldırma ameliyatında bağırsağı delindiği iddia edilen adam hayatını kaybetti

İzmir’de yağ aldırma ameliyatı sırasında ince bağırsağının delinmesi sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen Alaattin Bayrak’ın kızı, babasının ölümünde kusuru bulunduğunu iddia ettiği özel hastaneden şikayetçi oldu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 23:24
Yağ aldırma ameliyatında bağırsağı delindiği iddia edilen adam hayatını kaybetti

İzmir’de bulunan özel bir hastanede gerçekleşen yağ aldırma ameliyatı sırasında ince bağırsağının delindiği, bu nedenle geçirdiği operasyonlara rağmen hayatını kaybettiği iddia edilen Alaattin Bayrak’ın kızı Ferhan Kaya, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

52 yaşındaki talihsiz adamın kızı, babasının 8 Ekim’de yağ aldırma ve göz ameliyatı için İzmir’in Kahramanlar semtinde bulunan özel bir hastaneye yattığını belirtti.

Ameliyatın ardından babasının yoğun ağrı çektiğini anlatan Ferhan Kaya, "Çok söylememize rağmen doktorlar ağrıları önemsemedi. İki gün sonra babamın ince bağırsağında delinmenin olduğunu fark ettiler. Hayati riski olduğunu söyleyerek babamı hemen ameliyata aldılar. Aynı hastanede 10 gün yoğun bakımda kaldı" dedi.

Babasının son ameliyata 21 Ekim’de girdiğini ifade eden Kaya, "Bize babamın bağırsağının dikişleri tutmadığını, yeniden ameliyata alınması gerektiğini söylediler. Sağlık durumu çok kötüydü. 10 günde 3 ameliyat geçirdi. Yoğun bakım doktorları ilgilendi ama diğer doktorlar hiç ilgilenmedi" diyerek söz konusu hastane hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

'HASTANE RAPORLARI VERMEDİ'

Söz konusu hastanenin gerekli raporları teslim etmediği için babasının cenazesini İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan henüz teslim alamadıklarını da söyleyen Kaya, "Otopsi sonucunu bekliyoruz. Konunun incelenmesini istiyoruz. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Babamın ölümünde ihmali olanlar cezasını çekmeli" ifadelerini kullandı.

Bayrak’ın cenazesinin memleketi Aydın’da toprağa verileceği öğrenildi.

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