Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Vatandaşlara Hastalıklı Et mi Satılıyor? Son Dakika Açıklaması Geldi

Kamuoyunda dolaşan 'vatandaşlara hastalıklı et yediriliyor' iddiaları üzerine Et ve Süt Kurumu bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada haberlerin asılsız olduğuna yer verildi.

banner396

Vatandaşlara Hastalıklı Et mi Satılıyor? Son Dakika Açıklaması Geldi

Kamuoyunda dolaşan 'vatandaşlara hastalıklı et yediriliyor' iddiaları üzerine Et ve Süt Kurumu bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada haberlerin asılsız olduğuna yer verildi.

23 Ocak 2018 Salı 15:48
Vatandaşlara Hastalıklı Et mi Satılıyor? Son Dakika Açıklaması Geldi

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada hastalıklı et tartışmalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşlara hastalıklı et yedirildiği yönünde çıkan haberlere ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu haberde yer alan, vatandaşa hastalıklı et yedirildiği iddiası kesinlikle asılsızdır. Bu tamamen kurumumuzu karalamaya, Bosna Hersek ile yürütülen faaliyetleri sekteye uğratmaya yöneliktir.

Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu tarafından Kurumumuza verilen tarife kontenjanları kapsamında sığır eti ithalatı gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Bosna Hersek’ten de sığır eti ithal edilmektedir. Nitekim 2014 yılından bu yana ilgili ülkeden ithalat programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 20 bin ton et ithalatı gerçekleştirilmiştir.

İthal edilen etlerin gerekli analiz ve kontrol işlemleri, Veteriner Sınır Kontrol Noktası tarafından yapılmaktadır. Yapılan bu kontrollerde Bosna Hersek’ten getirilen etlerin sadece bir partisinde sağlık sorunu olduğu tespit edilmiştir. Bu etler, analiz sonuçları çıkana kadar 24.08.2017 tarihinde depolarımızda muhafaza altına alınmıştır.

Bu partideki etler, iddia edildiği gibi piyasaya sürülmemiş olup depolarımızda muhafaza altında tutulmuştur. Analiz sonuçlarının olumsuz çıkması üzerine imha işlemlerine, Gıda Ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 20. maddesine göre 05.01.2018 tarihi itibarı ile Erzincan Kombinamız rendering tesislerinde başlanılmıştır.

Kurumumuzun piyasaya sağlıksız et sunması asla söz konusu değildir. Tüm ithalat faaliyetlerinde, işlemlerin sağlık ve teknik kurallara uygunluğu konusunda büyük hassasiyet gösterilmektedir.”

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Hastalıklı EtSon DakikaEt Ve Süt KurumuHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığından Son Dakika 'Kanser İlaçları Bulunamıyor' Açıklaması
Sağlık Bakanlığından Son Dakika 'Kanser İlaçları Bulunamıyor' Açıklaması
"Türkiye'yi Sarsacak Utanç Listesi" Hakkında Bakanlıktan Flaş Açıklama
"Türkiye'yi Sarsacak Utanç Listesi" Hakkında Bakanlıktan Flaş Açıklama
Flaş: Devletten O Hastalara Aylık 1683 TL Nakit Desteği
Flaş: Devletten O Hastalara Aylık 1683 TL Nakit Desteği

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim