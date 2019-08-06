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Uzun yolculuk öncesi mutlaka uykunuzu alın!

Kurban Bayramı tatilinde uzun yolculuk yapmaya hazırlananlar için uzmanlardan uyarılar var. Saatler süren yolculuklar öncesinde mutlaka uykunun alınmış olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, ani uyku ataklarının tehlikeli olabileceği uyarısında bulunuyor. İki saatte bir mola verilmesi öneriliyor.

Uzun yolculuk öncesi mutlaka uykunuzu alın!

Kurban Bayramı tatilinde uzun yolculuk yapmaya hazırlananlar için uzmanlardan uyarılar var. Saatler süren yolculuklar öncesinde mutlaka uykunun alınmış olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, ani uyku ataklarının tehlikeli olabileceği uyarısında bulunuyor. İki saatte bir mola verilmesi öneriliyor.

06 Ağustos 2019 Salı 10:46
Uzun yolculuk öncesi mutlaka uykunuzu alın!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, Kurban Bayramı’nda tatile çıkacaklara ve uzun yolculuk yapacak sürücülere tavsiyelerde bulundu.

Uykunuzu alıp yola öyle çıkın

En önemli konunun uyku olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, mutlaka uyku alınmış bir halde yola çıkılması gerektiğini belirterek “Uzun yola çıkacak olan sürücülere mümkün olduğu kadar bir önceki gece erken uykuya dalmaları ve konforlu bir uyku uyumalarını önerilmektedir. Genellikle yola erken çıkmak için uğraş gösteren sürücülere tam tersi olarak uykularını aldıktan sonra yola çıkmaları önerilmektedir. Erken uyanmaya alışmamış bir bünye, bu duruma adapte olmada sıkıntı yaşar ve kişi her ne kadar bilinçli olarak uyanık kalmaya çalışsa da vücudun biyoritmi alışkın olduğu duruma yatkın olduğundan buna karşı gelmektedir” diye konuştu.

Ani uyku ataklarına dikkat!

Uzun saatler boyunca mola vermeden, aralıksız araç kullanmanın tehlikeli olduğunu kaydeden Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, “Uzun süreli uyanık durmak ve dikkat gerektiren işler yapılırken uyanık durmak zorlaşabilir ve uyku ihtiyacınız olabilir. Uyku ataklarının şiddeti genelde yavaş yavaş artabilir fakat bazen ani olabilir ve bunlar sürücü için daha tehlikelidir. Bu ataklar milisaniyelik bir süre gibi çok kısa ve farkında olunmayacak sürede olması bir kazaya yol açmaya yeterlidir” uyarısında bulundu.

Dr. Celal Şalçini, kahve, çay gibi uyarıcıların uzun yolda etkili olduğunu ve önerildiğini ifade ederek “Özellikle de telve bırakan Türk kahvesi gibi içecekler yerine espresso gibi telvesiz kahve türevleri kafein miktarı yüksek içecekler daha etkilidir” dedi.

Aşırı yemekten kaçılmalı

Yemek sonrası ve özellikle mide çok dolu olduğu zaman parasempatik sistem denilen otonomik sistemin aktif hale geldiğini kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Bu aktivite insanın uyanık kalmasını sağlayan sistemin tam tersini yapmaktadır ve yemekten sonra yaşanan rehavetin sebebi budur. Bu durumu önlemek için aşırı yemekten kaçınmak ve sık sık az miktarda yemek önerilmektedir” dedi.

İki saatte bir mola verilmeli

Araç sürücülerinin uyanık kalması için yapılması gerekenlere de değinen Dr. Celal Şalçini, “Uyanık kalmak için yapılacak önerilerden biri de iki saatte bir mola verip bu molalar esnasında hafif egzersiz yapmaktır. Özellikle de bel ve boyun kaslarından ayrıca bacak kaslarında yapılacak germe egzersizleri hem kasları rahatlatacak hem de dolaşımı artıracaktır. Uykululuk hali hissedildiğinde mutlaka mola vermeleri ve de kısa da olsa uyumaları önerilmektedir. 15-20 dakikalık bir uyku ciddi bir olumlu etki yaratacakır” diye konuştu.

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