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Uzmanlar plaj ve havuz sakatlıklarına karşı uyarıyor!

Yaz sıcaklarının bunalttığı bu günlerde serinlemek için en çok deniz ve havuz tercih ediliyor. Başta balıklama olmak üzere çivileme olarak adlandırılan atlama şeklinin önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan uzmanlar, yaralanmalara karşı alınabilecek önlemlere dikkat çekiyor. Bu tür atlayışlarda derinliğin göz önünde bulundurulması tavsiye ediliyor. Plaj voleybolunda sıkça karşılaşılan omuz travmasında omuz askıya alınmalı ve en kısa sürede bir uzmana başvurulmalı.

Uzmanlar plaj ve havuz sakatlıklarına karşı uyarıyor!

Yaz sıcaklarının bunalttığı bu günlerde serinlemek için en çok deniz ve havuz tercih ediliyor. Başta balıklama olmak üzere çivileme olarak adlandırılan atlama şeklinin önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan uzmanlar, yaralanmalara karşı alınabilecek önlemlere dikkat çekiyor. Bu tür atlayışlarda derinliğin göz önünde bulundurulması tavsiye ediliyor. Plaj voleybolunda sıkça karşılaşılan omuz travmasında omuz askıya alınmalı ve en kısa sürede bir uzmana başvurulmalı.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:06
Uzmanlar plaj ve havuz sakatlıklarına karşı uyarıyor!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, derinlik göz önüne alınmadan havuz, deniz ya da sığ sulara yapılan balıklama atlayışların, başta boyun omurları olmak üzere tüm omurga hattı boyunca kırılmalara neden olabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, çivileme atlayışlarda da omurga yaralanmalarına ilave olarak; topuk, leğen kemiği ve kalça kırıkları oluşabileceğini vurguladı.

Yüzme stiline göre omurga ve omuzda sıkıntılar yaşanabilir

Bu tür yaralanmalarda yüzme stiline de dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, “Yüzme tarzı, omuz eklemi başta olmak üzere, omurga ve üst taraf yumuşak dokularda ciddi kronik sorunlara yol açabilmektedir. Örneğin yapısal genel bağ gevşekliği olan yüzücüler, kronik omuz ağrıları ve mikro düzeyde omuz kararsızlığından dolayı spontan omuz çıkıkları gibi sorunlarla karşılaşabilirler. Özellikle serbest stilde yüzme sırasında doğru teknikler kullanılmalı ve öncesinde ilgili kas grupları esnetilmelidir. En zor stil olan kelebek yüzmede ise başlıca zorlanma genelde bel ve sırt omurgalarında olmaktadır” dedi.

Yüzerken omuz çıkıklarına dikkat!

Havuz ve denizde yüzme ya da şakalaşma sırasında omuz çıkıklığı vakaları ile sık karşılaştıklarını belirten Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora bu gibi durumlarda yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Omuz çıkıkları doğası gereği son derece ağrılı durumlardır. İlk yapılması gereken kişiyi en acil şekilde karaya çıkarmaktır. Omuz çıkıkları travmatik ya da pozisyonel olabilir. Her ne sebeple olursa olsun bir kısmı kendiliğinden yerine oturmakla beraber azımsanmayacak kısmı çıkık pozisyonda kalır. Bu gibi durumlarda herhangi bir manevra yapılmaksızın hasta kendini en rahat hissettiği pozisyonda derhal en yakın acil servise ulaştırılmalıdır.”

Bilinçsiz müdahale daha çok hasar veriyor

Günümüzde omuz çıkıklarının ameliyathane şartlarında yapıldığını belirten Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, omuzu yerine oturtmak için yapılacak bilinçsiz müdahalelerin omuz ekleminde çok daha fazla hasar yaratacağına da dikkat çekti.

Cankurtaran hizmeti verilen plajlar tercih edilmeli

Yüzerken mavi bayraklı plajların tercih edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, denizde yüzerken kramp girme riski açısından karaya sağlıklı bir şekilde ulaşmak için cankurtaran hizmetinin verildiği plajların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Derinlik hakkında mutlaka bilgi sahibi olunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, bilinçsiz balıklama ya da çivileme atlayışlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Boyun bölgesi sabitlenmelidir

Balıklama veya çivileme atlayışlar sonunda yaşanacak yaralanma veya kırık gibi durumlarda kişinin hemen karaya alınarak hava yolunun kontrol edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, şu tavsiyelerde bulundu:

“Ambulans gelene kadar eğer kırıklar açık ise yani aktif kanama ile beraber kas ve kemikler görünür ise pozisyon ile oynanmadan hemen üzerine temiz bir bez ya da havlu ile baskı yapılmalıdır. Boyun bölgesi bir boyunluk yardımı ile sabitlenmeye çalışılmalıdır. İlgili kol ya da bacağın hafifçe yukarı kaldırılması dolaşım açısında faydalı olabilir.”

Plaj voleybolu oynarken sakatlanmayın!

Plaj voleybolu gibi sporlarda kişilerin kendilerini zorlamaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, böyle durumların omuz travmasına neden olabileceğine dikkat çekerek “Bu tip sporlarda basit zorlanmalar önemsenmeyebilir. Ancak ortaya çıkan omuz travmasında oyun sonlandırılmalı ve hemen bir askı yardımı ile kol sabitlenmelidir. Aralıklı buz uygulaması içeride oluşabilecek ödem ve kanamayı azaltmada son derece faydalı bir önlemdir. En kısa sürede ortopedi uzmanı tarafından muayene edilerek hasarın niteliği ve boyutu belirlenmelidir” dedi.

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uzmanlar plaj havuz sakatlıklarına karşı uyarıyor
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