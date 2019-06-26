“Uyuşturucu ile Topyekûn Mücadele Etmeliyiz.”

Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim COŞKUN, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında: “Global düzeyde tüketim ve yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarında maalesef bir artış gözlemleniyor. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi 2019 Uyuşturucu Raporu gösteriyor ki özellikle Avrupa’da uyuşturucu madde kullanımında ciddi bir çeşitlilik söz konusu. Gençleri bağımlılıkla tanıştıran kötülük onlara maalesef çok yakın. Ancak, gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen başarılı sonuçlardaki artışla kolluk kuvvetlerimiz, binlerce gencimizin hayatını kurtarmaya devam ediyor. Onlara gösterdikleri çabalar nedeniyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. STK’larımızın, eğitimcilerin, medyanın, esnafların ve ailelerin destekleri de bağımlılıkla mücadelemizde en büyükmotivasyonumuz. Buradan ailelere de bir çağrıda bulunmak istiyorum: Biz Yeşilay olarak her zaman yanınızdayız. Ve bu mücadele siz olmadan atılan her adım eksik kalacaktır.Bu yüzden bağımlıkla ve özellikle uyuşturucu ile topyekun mücadele etmeliyiz.” dedi.

2015 yılından bu yana, bugün sayısı 30’u bulan Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) ile bağımlılara ve ailelerine psikolojik destek ve ayakta tedavi hizmet sunan Yeşilay, sınırlarını aşma çabası, özenti, duygusal boşluk içerisinde olan gençleri bekleyen en büyük tehlikenin uyuşturucu olduğunun altını çiziyor. Son yıllarda artan kullanım oranları ile sentetik uyuşturucuların ilk kullanımda dahi ölüme yol açabildiğini; fizyolojik, psikolojik ve sosyal anlamda ciddi yıkımların özellikle düzenli kullanıcılarda üst seviyede olduğunu belirtiliyor.

Devletin tüm organlarının yanı sıra STK’ların ve ailelerin uyuşturucu ile topyekün mücadele etmesi gerektiğini belirten ve bu konuda son yıllarda yaptığı çağrıyı artırarak sürdüren Yeşilay; önleme, koruma ve rehabilitasyon çalışmalarıyla dünyaya rol model olmaya devam ediyor.

“YEDAM ile her gün daha çok bağımlıyı hayata kazandırıyoruz.”

Herkesin uyuşturucu madde bağımlılığına karşı mücadelede elinitaşın altına koyması gerektiğini belirtenYeşilay Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim COŞKUN;

“Bağımlıklar konusunda önleyicieğitim programlarımızla Edirne’den Ardahan’a, anaokulundan yetişkin dönemine kadar herkes kendi yaş gruplarına göre bilgilendiriyoruz. Türkiye genelinde başlatılan bağımlılık önleme temelli Türkiye Bağımlılıkla MücadeleEğitim Programımızın (TBM) dünyada bir benzeri yok. TBM ile bugüne kadar 10 milyon öğrencimize ve 2 milyon yetişkine ulaştık, bağımlılıkla mücadelede farkındalıklarını arttırdık. Ayrıca bağımlılara ve ailelerine ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği verdiğimiz YEDAM ile her gün daha çok bağımlıyı hayata kazandırıyoruz. “dedi.

Özgürlüğün uyuşturucu ile asla bağdaştırılamayacağını ifade eden Halil İbrahim COŞKUN, “Merak, özenti, kendini ispat etme, aile sevgisinden yoksun olma, boşlukta olma maalesef gençlerimizi uyuşturucuya itebiliyor. Ailelerimizden isteğimiz çocuklarıyla ilgilensinler, onlarla konuşsunlar. Bağımlılık hakkında bilgi sahibi olsunlar, tedavi olması gereken çocuklarına bir suçlu gözüyle değil iyileşmesi gereken bir hasta olarak baksınlar ve tedavide asla yalnız bırakmasınlar. Bağımlılıklara dair her türlü doğru bilgilere tbm.org.tr sitemizden ve YEDAM Danışma Hattımız 444 79 75 numarasından ulaşabilirler.” dedi.