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ÜLKELERE GÖRE SÜNNET İSTATİSTİKLERİ

Sünnet artık Müslüman ve Yahudilere has bir dini vecibe değil. Müslüman ve Yahudi olmayan ama sünnet olan erkeklerin sayısı artıyor. Dünyadaki erkeklerin yüzde 39’u, sünnetli. Erkekler, AIDS başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklara karşı sünnet oluyor.

ÜLKELERE GÖRE SÜNNET İSTATİSTİKLERİ

Sünnet artık Müslüman ve Yahudilere has bir dini vecibe değil. Müslüman ve Yahudi olmayan ama sünnet olan erkeklerin sayısı artıyor. Dünyadaki erkeklerin yüzde 39’u, sünnetli. Erkekler, AIDS başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklara karşı sünnet oluyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:13
ÜLKELERE GÖRE SÜNNET İSTATİSTİKLERİ

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, erkek sünnetinin küresel yaygınlığı ve sağlık ilişkisi hakkında şu bilgileri verdi:

“Amerikan Üroloji Birliği'ne göre, dünyanın en yüksek sünnet oranına sahip bölgeleri Orta Doğu, Güney Kore ve ABD.

En düşük sünnet oranları Avrupa, Latin Amerika ve Asya’nın birçok ülkesinde bulunmaktadır.

AFRİKA’DA AIDS’E KARŞI SÜNNET

Sünnetin HIV kapma riskini düşürdüğünü gösterdiği araştırmaların yapıldığı Afrika’da da sünnet oranı artmaktadır.

1970 ve 1980’lerde ABD’de doğan her 10 çocuktan yaklaşık 8’i sünnet ediliyordu. Bugün, her 10 çocuktan 5 ya da 6’sı sünnet edilmektedir. ABD’de sünnet oranları bölgeye göre değişmektedir. Batı eyaletlerinde erkek çocukları daha az sünnet edilmektedir. Merkez kuzey bölgesi ise en yüksek sünnet oranının görüldüğü bölgedir.

BM, DSÖ VE ABD SÜNNETİ DESTEKLİYOR

ABD hastanelerinde çocuklara yapılan en yaygın uygulama koruyucu aşı. Sonra erkek çocuk sünneti geliyor. Erkek sünneti, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD tarafından destekleniyor.

Erkek sünneti, tüm dünyada fimoz, parafimoz gibi sünnet derisi rahatsızlıkları ve penis kanseri gibi olumsuz tıbbi durumların tedavisi iççin yapıldığından, erkek sünneti yaygınlığının sıfır olduğu bir ülke bulunmamaktadır.

DANİMARKA VE AVUSTRALYA

Örneğin Danimarka’da tıbbi olmayan sünnet çok nadirse de yapılan geniş ölçekteki bir anket Lutheryen ve din adamı olmayan kişiler arasında erkek sünnetinin yüzde 4,5 oranında olduğunu göstermektedir. Bu erkek sünnetlerinin çoğu çocukluktan sonra yapılmıştır ve Danimarka’da erkek sünnetine olan tarihi karşıtlık düşünüldüğünde bu durumun sünnet derisinde ortaya çıkan tıbbi bir sorunun tedavisi için gerçekleştirilen erkek sünnetlerinin sonucu olduğu düşünülebilir.

Yılardır çocuklarda erkek sünnetinin yaygın olarak yapıldığı Avustralya’da yapılan bir çalışma sünnetli erkeklerin yüzde 11.5’inin çocukluktan sonra sünnet olduğunu göstermektedir. Sünnet için temel neden olarak fimozis (yüzde 43) ve ebeveynlerin isteği (yüzde 40) gösterilmektedir.

ARNAVUTLUK’TA SÜNNET ORANI DÜŞÜK

Dine ilişkin olarak ülkeler incelendiğinde hem anketlerde sünnetli olduğunu ifade eden sünnetli Müslüman nüfus oranı, hem de Müslüman nüfus oranı tam olarak örtüşmektedir. Tek istisna Arnavutluk’tur. Erkeklerin yüzde 47,7’si sünnetli olduğu halde, nüfusun yüzde 77,9’u Müslümandır.”

ÜLKELERE GÖRE SÜNNET İSTATİSTİKLERİ

Ülke / Bölge

% Erkek Sünneti

Ülke / Bölge

% Erkek Sünnet

Ülke / Bölge

% Erkek Sünnet

Afganistan

99.8

Gana

91.6

Umman

87.7

Arnavutluk

47.7

Cebelitarık

6

Pakistan

96.4

Cezayir

97.9

Yunanistan

4.7

Palau

95

Amerikan Samoa

95

Grönland

0.1

Panama

0.95

Andorra

1.1

Grenada

0.3

Papua Yeni Gine

10.1

Angola

57.5

Guam

95

Paraguay

0.11

Anguilla

0.3

Guatemala

0.11

Peru

3.7

Antigua & Barbuda

0.6

Guernsey

0.1

Filipinler

91.7

Arjantin

2.9

Gine

84.2

Pitcairn Islands

0

Ermenistan

0.1

Guinea-Bissau

93.3

Polonya

0.11

Aruba

0.46

Guyana

12

Portekiz

0.61

Avustralya

26.6

Haiti

6.6

Porto Rico

0.14

Avusturya

5.8

Vatikan

0.1

Katar

77.5

Azerbaycan

98.5

Honduras

0.1

Romanya

0.34

Bahamalar

0.2

Hong Kong

28

Rusya

11.8

Bahreyn

81.2

Macaristgan

0.78

Ruanda

13.3

Bangladeş

93.2

İzlanda

0.1

Saint Barthelemy

0.1

Barbados

0.9

İzlanda

13.May

Saint Helena, Ascens

0.1

Belarus

0.32

Endonezya

92.5

Saint Kitts & Nevis

0.3

Belçika

22.6

Iran

99.7

Saint Lucia

0.1

Belize

0.1

Irak

98.9

Saint Martin & Tristan

0.1

Benin

92.9

İrlanda

0.93

Saint Pierre & Miquel

0.2

Bermuda

0.8

Man Adası

0.2

Saint Vincent & Grena

1.7

Bhutan

1.0

İsrail

91.7

Samoa

95

Bolivya

0.11

Italya

2.6

San Marino

0.1

Bosna Hersek

41.6

Jamaika

14

Sao Tome & Principe

0.1

Botswana

15.1

Japonya

9

Suudi Arabistan

97.1

Bezilya

1.3

Jersey

0.1

Senegal

93.5

British Virgin Islands

1.2

Ürdün

98.8

Sırbistgan

3.71

Brunei

51.9

Kazakistan

56.4

Seyşeller

1.1

Bulgaristan

13.44

Kenya

91.2

Sierra Leone

96.1

Burkina Faso

88.3

Kiribati

0.1

Singapur

14.9

Burma

3.5

Kuzey Kore

0.1

Sint Maarten

0.06

Burundi

61.7

Güney Kore

77.0

Slovakya

0.15

Capo Verde

0.1

Kosovo Adaları

91.7

Slovenya

8.5

Kamboçya

3.5

Kuveyt

86.4

Solomon Adaları

95

Kamerun

94.0

Kırgızistan

91.9

Somali

93.5

Kanada

31.9

Laos

0.1

Güney Afrika

44.7

Cayman Adaları

0.2

Litvanya

0.38

South Sudan

23.6

Orta Afrika Cumhuriyeti

63.0

Lübnan

59.7

İspanya

6.6

Çad.

73.5

Lesotho

52

Sri Lanka

8.5

Şili

0.21

Liberya

97.7

Sudan

39.4

Çin

14.0

Libya

96.6

Surinam

159

Christmas Island

0.1

Liechtenstein

4.Ağu

Svalbard

0.1

Cocos (Keeling)

95

Litvanya

0.2

Svaziland

8.2

Columbia

4.2

Luxemburg

2.Nis

İsveç

5.1

Comoros

99.4

Macau

0.1

İsviçre

5.9

Kongo, Demokratik Cumhuriyeti

97.2

Makedonya

33.9

Suriye

92.8

Kongo Cumhuriyeti

70

Madagaskar

94.7

Tayvan

8.3

Cook Islands

95

Malawi

21.Haz

Tacikistan

99

Kosta Rica

0.15

Malezya

61.4

Tanzanya

72

Fildişi Sahilleri

96.7

Maldivler

98.4

Tayland

23.4

Hırvatistan

1.3

Mali

86

Timor-Leste

6.4

Küba

0.11

Malta

0.3

Togo

95.2

Curacao

0.07

Marshall Adaları

0.1

Tokelau

95

Kıbrıs

22.7

Moritanya

99.2

Tonga

95

Çek Cumhuriyeti

0.14

Mauritius

16.Haz

Trinidad & Tobago

5.8

Danimarka

5.3

Meksika

15.Nis

Tunus

99.8

Cibuti

96.5

Micronesia, Fed States

0.1

Türkiye

98.6

Dominica

0.2

Moldova

0.5

Türkmenistan

93.4

Dominik Cumhuriyeti

13.7

Monaco

0.5

Turks & Caicos Is

0.1

Ekvador

0.11

Moğolistan

4.Nis

Tuvalu

95

Mısır

94.7

Karadağ

18.May

Uganda

26.7

El Salvador

0.11

Montserrat

0.1

Ukrayna

2.3

Ekvator Ginesi

87

Fas

99.9

Birleşik Arap Emirlikleri

76

Eritre

97.2

Mozambik

47.4

Birleşik Krallık

20.7

Estonya

0.25

Namibya

25.May

Birleşik Devletler

71.2

Etiyopya

92.2

Nauru

95

Uruguay

0.62

Falkland Adaları

0.1

Nepal

4.Şub

Özbekistan

96.5

Faroe Adaları

0.1

Hollanda

5.Tem

Vanuatu

95

Fiji

55

Yeni Kaledonya

50

Venezuela

0.33

Finlandiya

0.82

Yeni Zelanda

33.0

Vietnam

0.2

France

14

Nikaragua

0.1

Virgin Adaları

0.55

French Polinezya

78

Nijer

95.5

Wallis & Futuna

0.1

Gabon

99.2

Nijerya

98.9

West Bank

99.9

Gambia, The

94.5

Niue

95

Batı Sahra

99.6

Gazze Şeridi

99.9

Norfolk Island

0.1

Yemen

99.0

Georgia

10.6

Kuzey Mariana Adaları

90

Zambiya

12.8

Germany

10.9

Norveç

3.0

Zimbabwe

9.2
Anahtar Kelimeler:
ülkelere göre sünnet istatistikleri
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