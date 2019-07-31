ÜLKELERE GÖRE SÜNNET İSTATİSTİKLERİ

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, erkek sünnetinin küresel yaygınlığı ve sağlık ilişkisi hakkında şu bilgileri verdi:

“Amerikan Üroloji Birliği'ne göre, dünyanın en yüksek sünnet oranına sahip bölgeleri Orta Doğu, Güney Kore ve ABD.

En düşük sünnet oranları Avrupa, Latin Amerika ve Asya’nın birçok ülkesinde bulunmaktadır.

AFRİKA’DA AIDS’E KARŞI SÜNNET

Sünnetin HIV kapma riskini düşürdüğünü gösterdiği araştırmaların yapıldığı Afrika’da da sünnet oranı artmaktadır.

1970 ve 1980’lerde ABD’de doğan her 10 çocuktan yaklaşık 8’i sünnet ediliyordu. Bugün, her 10 çocuktan 5 ya da 6’sı sünnet edilmektedir. ABD’de sünnet oranları bölgeye göre değişmektedir. Batı eyaletlerinde erkek çocukları daha az sünnet edilmektedir. Merkez kuzey bölgesi ise en yüksek sünnet oranının görüldüğü bölgedir.

BM, DSÖ VE ABD SÜNNETİ DESTEKLİYOR

ABD hastanelerinde çocuklara yapılan en yaygın uygulama koruyucu aşı. Sonra erkek çocuk sünneti geliyor. Erkek sünneti, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD tarafından destekleniyor.

Erkek sünneti, tüm dünyada fimoz, parafimoz gibi sünnet derisi rahatsızlıkları ve penis kanseri gibi olumsuz tıbbi durumların tedavisi iççin yapıldığından, erkek sünneti yaygınlığının sıfır olduğu bir ülke bulunmamaktadır.

DANİMARKA VE AVUSTRALYA

Örneğin Danimarka’da tıbbi olmayan sünnet çok nadirse de yapılan geniş ölçekteki bir anket Lutheryen ve din adamı olmayan kişiler arasında erkek sünnetinin yüzde 4,5 oranında olduğunu göstermektedir. Bu erkek sünnetlerinin çoğu çocukluktan sonra yapılmıştır ve Danimarka’da erkek sünnetine olan tarihi karşıtlık düşünüldüğünde bu durumun sünnet derisinde ortaya çıkan tıbbi bir sorunun tedavisi için gerçekleştirilen erkek sünnetlerinin sonucu olduğu düşünülebilir.

Yılardır çocuklarda erkek sünnetinin yaygın olarak yapıldığı Avustralya’da yapılan bir çalışma sünnetli erkeklerin yüzde 11.5’inin çocukluktan sonra sünnet olduğunu göstermektedir. Sünnet için temel neden olarak fimozis (yüzde 43) ve ebeveynlerin isteği (yüzde 40) gösterilmektedir.

ARNAVUTLUK’TA SÜNNET ORANI DÜŞÜK

Dine ilişkin olarak ülkeler incelendiğinde hem anketlerde sünnetli olduğunu ifade eden sünnetli Müslüman nüfus oranı, hem de Müslüman nüfus oranı tam olarak örtüşmektedir. Tek istisna Arnavutluk’tur. Erkeklerin yüzde 47,7’si sünnetli olduğu halde, nüfusun yüzde 77,9’u Müslümandır.”

ÜLKELERE GÖRE SÜNNET İSTATİSTİKLERİ