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Türkiye’nin ilk milli ilacı kanser tümörünü durdurmayı başardı

Tıp dünyasında çığır açan milli ilaç molekülü ‘ankaferd’ etken maddesinin kanserin yayılmasını durdurduğu kanıtlandı.

Türkiye’nin ilk milli ilacı kanser tümörünü durdurmayı başardı

Tıp dünyasında çığır açan milli ilaç molekülü ‘ankaferd’ etken maddesinin kanserin yayılmasını durdurduğu kanıtlandı.

02 Kasım 2019 Cumartesi 10:34
Türkiye’nin ilk milli ilacı kanser tümörünü durdurmayı başardı

Kanamayı saniyeler içinde durdurmasıyla tıp dünyasında çığır açan, Türkiye'nin ilk milli ilaç molekülü 'ankaferd' etken maddesinin, şimdi de yara ile yanık iyileşmesini hızlandırdığı ve bazı kanser tümörlerini gerileterek yayılmasını durdurduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

'Ankaferd'i Türk bilim dünyasına kazandırdıklarını söyleyen And İlaç Genel Müdürü Vedat Fırat, Sağlık Bakanlığı'ın 2 yıl önce ilk ruhsatı kanama durdurma için verdiği ilacın çok farklı endikasyonlarının da ortaya çıktığını belirterek, "Mesela yanık ve yara iyileştirme özelliği. Dünyada hemofili hastalarının faktör verilmeden kanamasını durdurabilen tek ürün bu. Ayrıca mide- bağırsak kanamalarında, mesela kolon kanseri kanamasında kanamayı durdurma amacıyla 'ankaferd' ortama konduğunda, tümörü de programlanmış hücre ölümüne götürüyor. Yani kanser çoğalmıyor, geriliyor. Kolon kanserini durdurduğu ve iyileştirdiği belirlendi" dedi. Kanama durdurucu özelliğiyle dikkat çeken 'ankaferd' etken maddesini ihraç etmeye hazırlandıklarını belirten Fırat, ürünlerinin kanama durdurma özelliği ile dünyanın güçlü ordularının da ilgisini çektiğini söyledi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.11.2019 14:12
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