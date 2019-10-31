Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97778
ALTIN
277.934
DOLAR
5.7192
STERLIN
7.4111
EURO
6.3808
Önlisans KPSS ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
Meteoroloji'den birçok il için son dakika kar ve sağanak uyarısı!
Geri sayım başladı! Asgari ücret 2020 Ocak ayında ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman?
9 gün ara tatil ne zaman? Kasım tatili ayın kaçında başlıyor? MEB 2019 2020 ara tatiller ne zaman?
Kimlikle Başvurmak Yeterli!Karşılıksız Ayda 1384 TL! İşte Devletten Karşılıksız Destekler...

Türkiye’de Musluk Suyu Kalitesi Giderek Düşüyor!

Günümüzün en önemli konularından biri de şehirlerde musluk sularının içilebilir olmaması. B2Press, Türkiye’nin içilebilir musluk suyu açısından en tehlikeli 187 ülke arasında yer aldığını açıkladı. Bunun sonucu olarak ise Türkiye’de kişi başı 149 litre ambalajlı su tüketiliyor.

Türkiye’de Musluk Suyu Kalitesi Giderek Düşüyor!

Günümüzün en önemli konularından biri de şehirlerde musluk sularının içilebilir olmaması. B2Press, Türkiye’nin içilebilir musluk suyu açısından en tehlikeli 187 ülke arasında yer aldığını açıkladı. Bunun sonucu olarak ise Türkiye’de kişi başı 149 litre ambalajlı su tüketiliyor.

31 Ekim 2019 Perşembe 19:41
Türkiye’de Musluk Suyu Kalitesi Giderek Düşüyor!

Dünya genelinde su kaynakları hızla azalıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre 2030 yılında her 10 kişiden 4’ünün suya erişiminin olmayacağı öngörülüyor. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Cape Town, 2018 yılında dünyada içme suyu tükenen ilk kent olarak tarihe geçti. Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı ve kuraklıklar nedeniyle giderek tükenmesinin yanı sıra, su kirliliği de en önemli problemlerden biri. Özellikle kimyasal atıkların çokluğu ve beşeri faktörlerin neden olduğu kirlilik nedeniyle su kalitesinin azalması, dünyanın pek çok şehrinde musluktan akan suyunun içilememesine neden oluyor. ABD merkezli Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC)’nin verilerini analiz eden Online PR Ajansı B2Press, 244 ülkenin musluk suyu kalitesini inceledi. Çalışmaya göre, 244 ülkeden 187’si güvenli olmayan musluk suyuna sahip iken yalnızca 57 ülke geçer not aldı. Türkiye ise, güvenli musluk suyuna sahip olmayan ülkeler listesinde yer alıyor. 

İngiltere, Kanada ve Yeni Zelanda gibi gelişmiş ülkeler, içilebilir suyuyla öne çıkıyor

Musluktan akan içme suyunun en kötü olduğu ülkelerin başında Bangladeş, Hindistan, Çin ve Endonezya yer alıyor. Musluk suyunun en temiz olduğu ülkeler ise şöyle sıralanıyor: İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Finlandiya. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre her yıl yaklaşık 840 bin kişi, kullandığı kirli su ve yol açtığı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünyada en çok su kirliliğine neden olan ülkeler arasında Çin, ABD, Hindistan, Japonya ve Almanya bulunuyor.

Türkiye’de kişi başı 149 litre ambalajlı su tüketiliyor

Dünya genelinde çeşme suyu içilememesi birçok araştırmaya konu oluyor. Tapp Water platformunun açıklamış olduğu verileri derleyen B2Press, sadece 2018 yılında dünyada 600 milyon hanenin ambalajlı su tükettiğini belirtiyor. Bu rakam yılda 391 milyar litre yani dakikada yaklaşık 1 milyon ambalajlı suyun tüketilmesi anlamına geliyor. Plastik su şişesi kullanımının ise 2022 yılında 450 milyar litreye ulaşması bekleniyor. Ambalajlı Su Üreticileri Derneği’nden alınan verileri de aktaran B2Press, Türkiye’de 2018 yılında yıllık kişi başı 68 litre pet ve cam, 81 litre damacana olmak üzere toplam 149 litre düzeylerinde olduğunu belirtiyor. Söz konusu tüketim rakamları ise kişi başı yılda 136 adet yarım litrelik pet ve dört adet de damacana suya denk geliyor.

Türkiye kişi başına düşen temiz su miktarında gittikçe fakirleşiyor

Türkiye’de kişi başına düşen temiz su miktarı günümüzde yaklaşık 1.520 metreküp olarak ölçülüyor. Ancak 2030 yılında Türkiye nüfusunun 100 milyona yaklaşmasıyla kişi başı düşen temiz su miktarının 1.100 metreküpe düşeceği öngörülüyor. Yılda kişi başına düşen ortalama kullanılabilir su miktarı 1.000 m³’ten az olan ülkeler “su fakiri”, 2.000 m³’ten az olanlar “su azlığı yaşayan” ülke olarak nitelendirilirken Türkiye de su fakiri olma yolunda hızla ilerliyor. 

Anahtar Kelimeler:
türkiye musluk suyu kalitesi giderek düşüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diş İmplantı Yaptırmadan Önce Bilmeniz Gereken 10 Önemli Madde
Diş İmplantı Yaptırmadan Önce Bilmeniz Gereken 10 Önemli Madde
Bilal Ay uyardı: Cezaevlerine uyuşturucu giriyor
Bilal Ay uyardı: Cezaevlerine uyuşturucu giriyor
Hastanede AIDS skandalı: HIV'li hastanın malzemesini 15 hastada kullandılar
Hastanede AIDS skandalı: HIV'li hastanın malzemesini 15 hastada kullandılar

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim