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Türkiye'de 1 Tane Vardı, Onu Da Çaldılar!..

Türkiye dün akıl almaz bir hırsızlık olayıyla sarsıldı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender’in yıllar önce bin bir zorlukla kendi imlanları ile geliştirdiği ve hastaneye kazandırdığı 'meme başı akıntısı'nı memeyi almaksızın ameliyat etmek için kullandığı ve Türkiye'de sadece bir adet bulunan alet çalındı. Üstelik aletin bulunduğu araba ile birlikte...

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Türkiye'de 1 Tane Vardı, Onu Da Çaldılar!..

Türkiye dün akıl almaz bir hırsızlık olayıyla sarsıldı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender’in yıllar önce bin bir zorlukla kendi imlanları ile geliştirdiği ve hastaneye kazandırdığı 'meme başı akıntısı'nı memeyi almaksızın ameliyat etmek için kullandığı ve Türkiye'de sadece bir adet bulunan alet çalındı. Üstelik aletin bulunduğu araba ile birlikte...

05 Ağustos 2018 Pazar 09:52
Türkiye'de 1 Tane Vardı, Onu Da Çaldılar!..

Türkiye  dün  akıl almaz bir hırsızlık olayıyla sarsıldı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender’in yıllar önce bin bir zorlukla kendi imlanları ile geliştirdiği ve hastaneye kazandırdığı 'meme başı akıntısı'nı memeyi almaksızın ameliyat etmek için kullandığı ve Türkiye'de sadece bir adet bulunan alet çalındı. Üstelik aletin bulunduğu araba ile birlikte...

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender'in arkadaşları, yüzlerce kişinin hayatını olumsuz bir şekilde etkileyebilecek olayın aydınlatılması için araın plakasını paylaştılar. Twitter üzerinden yapılan paylaşımdaaracın plakasını verip, aracın görülmesi halinde polisin aranmasını istediler.

twitter

Başarılı cerrah kendi imkanları ile geliştirdiği alet ile birçok başarılı ameliyata imza atmış ve bunun sonucunda tüm dünyada alet ile ilgili övgü dolu sözler içeren tıbbi makaleler yayınlanmıştı.

Bu aletten Türkiye'de yalnızca 1 tane vardı ve o da çalındı.

Polis olay ile ilgili geniş çaplı bir operasyon başlattı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.08.2018 13:46
Anahtar Kelimeler:
Tıbbi AletiMeme AkıntısıTümör
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Üzücü 4 saat önce

Hırsızlar yakalanıp elleri kolları kesilsin

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Fadime yıldırım 3 saat önce

Allah bildigi gibi yapsin onları adi yaratiklar

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