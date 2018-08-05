Türkiye'de 1 Tane Vardı, Onu Da Çaldılar!..

Türkiye dün akıl almaz bir hırsızlık olayıyla sarsıldı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender’in yıllar önce bin bir zorlukla kendi imlanları ile geliştirdiği ve hastaneye kazandırdığı 'meme başı akıntısı'nı memeyi almaksızın ameliyat etmek için kullandığı ve Türkiye'de sadece bir adet bulunan alet çalındı. Üstelik aletin bulunduğu araba ile birlikte...

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender'in arkadaşları, yüzlerce kişinin hayatını olumsuz bir şekilde etkileyebilecek olayın aydınlatılması için araın plakasını paylaştılar. Twitter üzerinden yapılan paylaşımdaaracın plakasını verip, aracın görülmesi halinde polisin aranmasını istediler.

Başarılı cerrah kendi imkanları ile geliştirdiği alet ile birçok başarılı ameliyata imza atmış ve bunun sonucunda tüm dünyada alet ile ilgili övgü dolu sözler içeren tıbbi makaleler yayınlanmıştı.

Bu aletten Türkiye'de yalnızca 1 tane vardı ve o da çalındı.

Polis olay ile ilgili geniş çaplı bir operasyon başlattı.

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