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"Türkiye'yi Sarsacak Utanç Listesi" Hakkında Bakanlıktan Flaş Açıklama

Bazı haber sitelerinde yer alan "Türkiye'yi Sarsacak Utanç Listesi" başlıklı haberler hakkında Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması geldi.

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"Türkiye'yi Sarsacak Utanç Listesi" Hakkında Bakanlıktan Flaş Açıklama

Bazı haber sitelerinde yer alan "Türkiye'yi Sarsacak Utanç Listesi" başlıklı haberler hakkında Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması geldi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 19:46
"Türkiye'yi Sarsacak Utanç Listesi" Hakkında Bakanlıktan Flaş Açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada basında yer alan 18 yaş altı gebelikle ilgili "Türkiye'yi Sarsacak Utanç Listesi" başlıklı haberlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan 18 yaş altı gebelik ve eksik bildirim konusuyla ilgili 'Türkiye'yi Sarsacak Utanç Listesi' başlıklı haber üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Haber daha önce şikayete konu olmuş İstanbul Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından incelenmiştir. Medeni Kanun'un ilgili hükümleri, 'Erginlik, 18 yaşın doldurulmasıyla başlar. Evlenme kişiyi ergin kılar', 'Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez' demektedir. Ancak 181 Sayılı KHK'nın 21'inci maddesinin (a) bendine göre 18 yaş altında resmi nikahı olmayan gebelerin adli mercilere bildirimi hususu şöyle düzenlenmiştir: 18 yaş altında resmi nikahı olmayan gebeler, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurduklarında 15 yaşını tamamlamamış olanların (rıza olsun veya olmasın) tamamının ve 15 yaşını tamamlamış olanlarda ise cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen herhangi bir emarenin varlığı mevcut ise adli mercilere bildirimi sağlanmaktadır. Bu düzenleme uyarınca 15 yaşını doldurmuş olanların sosyal hizmet uzmanlarına bildirilmesi gerekmektedir. Şikayete konu olan sorumlularla ilgili soruşturma açılmasına gerek olup olmadığı hususu, yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca mülki idare tarafından değerlendirilmiş ve soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararına varılmıştır. Ancak Bakanlığımız konunun hassasiyetini dikkate alarak konunun tekrar incelenerek soruşturulması talimatını vermiş, müfettiş görevlendirmiştir"

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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