Tüp Mide Ameliyatı Nedir?

Halk arasında mide küçültme ameliyatı olarak bilinen tüp mide ameliyatı obezite cerrahisinde sık olarak yapılan bir ameliyattır. Aşırı kilosu olan, kilo artışı devam eden ve kilolu olmasına bağlı olarak sağlık sorunları yaşayan kişiler sağlıklı yaşam için tüp mide ameliyatını olurlar. Kilolu olan bir kişinin tüp mide ameliyatını olması gerektiğine karar veren kişi bu konuda uzman olan doktordur. Aşırı kilosu olan kişi diyet ve spor ile kilo veremediği takdirde uzaman doktor ile beraber tüp mide ameliyatının yapılmasına karar verilmelidir.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tüp mide ameliyatında midenin iştah hormonu salgılayan bölüm de olmak üzere bir bölümü alınmaktadır. Ameliyatı olan bir ya da iki gün hastanede yatıp kısa zamanda günlük rutin hayatına dönebilmektedir. Metobolizmanın ve kişinin bedeninin tüp mide ameliyatına alışması sürecinde bir süre sıvı gıdalarla beslenilmelidir. Tüp mide ameliyatı olan kişinin ne kadar yerse yesin kilo almayacağı düşüncesi yanlıştır. Bu ameliyatı olan kişi ameliyattan sonra yediklerine dikkat etmezse devamlı kilo aldıran yiyeceklerle beslenirse tekrar kilo alması kaçınılmazdır. Sağlıklı bir şekilde mide ameliyatı olmak için https://clinicexpert.com/tr/tup-mide-ameliyati-nedir/ sayfasını inceleyiniz.