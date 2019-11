TTB : “Grip Aşısı Yok, Halk Sağlığı Tehlikede”

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi, her yıl Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurumlarına ücretsiz gönderilen grip aşılarının 1 Kasım tarihi itibariyle gönderilmediğini açıkladı. Konsey yetkilileri, grip aşısı bulunmaması nedeniyel halk sağlığının tehlikeye girdiğini belirterek, “Aşı bulunamaması nedeniyle çok az kişi aşılanabiliyor. Sağlık Bakanlığı yeterli sayıda grip aşısı temin etmeye, aşı planlamasını doğru ve etkili yapmalıdır” dedi.

RİSKLİ GRUP VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI HER YIL GRİP AŞISI OLMALIDIR

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi, “Bilindiği üzere, grip ya da tıbbi adıyla influenza havaların soğumasıyla birlikte sonbaharda ve kış aylarında çok sayıda kişinin hastalanmasına neden olan, yaygın görülen ve riskli gruplarda ağır seyrederek ölümlere neden olabilen bir hastalıktır. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 500.000 kişinin grip nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Ağır seyirli ve ölümcül olabilen gripten korunmada en etkili yol aşılanmaktır. Gribin ağır seyretme ve ölüme neden olma olasılığının yüksek olduğu riskli gruplardaki kişilerin ve sağlık çalışanlarının mutlaka her yıl grip aşısı olması gereklidir”

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AŞILANMALARI AKSAMAKTADIR”

“Grip aşıları risk gruplarındaki kişilerde; 65 yaş üzerindeki kişiler, gebeler, 6 ay-2 yaş arasındaki çocuklar, kanser hastaları, bağışıklık sistemi baskılanmış diğer hastalar, kronik akciğer ve kalp hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olanlarda hayat kurtarıcıdır. Grip aşılarının 65 yaş üstü kişilerde sadece gripten ölümleri değil kalp krizi ve felç geçirme riskini de azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Grip virüsleri hemen her yıl şekil değiştirdiğinden her yıl grip aşıları yeniden hazırlanarak kullanıma sunulmaktadır. Grip aşısının grip mevsiminden önce, tercihen Ekim ayı içerisinde, risk gruplarına uygulanması gerekir. Ancak bu yıl Ekim ayı sona ermiş olmasına rağmen grip aşısının teminiyle ilgili sorunlar nedeniyle çok az kişi aşılanabilmiştir. Türkiye’nin her yerinde çalışan eczacı ve hekim arkadaşlarımız, Ekim ayında gelen çok az sayıda aşının hemen tükendiğini ve aşının bulunamadığını bildirmektedirler. Sağlık çalışanlarının aşılanması için her yıl Bakanlık tarafından sağlık kurumlarına ücretsiz olarak gönderilen grip aşıları da 1 Kasım itibariyle halen gönderilmemiştir. Riskli gruplara bakım veren sağlık çalışanlarının aşılanmaları aksamaktadır”

DOĞRU VE ETKİLİ PLANLAMA

“Sağlık Bakanlığı’nı bir an önce yeterli sayıda grip aşısını temin etmeye çağırıyoruz. Benzeri bir aşı yokluğunun diğer aşılarda ve önümüzdeki yıllarda yaşanmaması için gerekli önlemleri almanın, doğru ve etkili bir planlama yaparak ihtiyacı olanların aşılara ücretsiz olarak ulaşmasını sağlamanın Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu hatırlatmak istiyoruz”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)