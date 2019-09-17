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Tiroid Kanseri Tedavisinde Bilinmeyenler!

Genel Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Gürkan Avcı, tiroid kanseri tanı ve tedavisinde en çok merak edilen soruları yanıtladı. Tiroid ameliyat yöntemlerinden 'Total Tiroidektomi' hakkında bilgi veren Dr. Avcı, "Hastalar bu yöntem için ameliyatı yapacak cerrahın komplikasyon riskini araştırmalıdır" dedi.

Tiroid Kanseri Tedavisinde Bilinmeyenler!

Genel Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Gürkan Avcı, tiroid kanseri tanı ve tedavisinde en çok merak edilen soruları yanıtladı. Tiroid ameliyat yöntemlerinden 'Total Tiroidektomi' hakkında bilgi veren Dr. Avcı, "Hastalar bu yöntem için ameliyatı yapacak cerrahın komplikasyon riskini araştırmalıdır" dedi.

17 Eylül 2019 Salı 10:32
Tiroid Kanseri Tedavisinde Bilinmeyenler!

Elle muayene sonrası şişlik fark edersek ne yapmalıyız?
Boyunda şişlik yakınması olan kişilerin yüksek ihtimalle tiroid bezinde bir nodül olabileceğini ifade eden Dr. Avcı, "Mutlaka tiroid hastalıklarıyla ilgili bir endokrin uzmanına ve bir cerraha başvurmak en uygunudur. Bu konuda deneyimli doktorun yapacağı öncelikle geniş bir öykü, ailede özellikle tiroid hastası ve tiroid kanseri var mı bunu mutlaka sorgulamak gerekiyor. Bir diğer yönden fizik muayene sonrası gerçekten tiroid modülünden şüpheleniliyorsa, tiroid ile ilgili deneyimli bir radyoloji merkezine ya da radyoloji uzmanına başvurulmalı" dedi.

TOTAK TİROİDEKTOMİ ÖNCESİ CERRAHIN AMELİYAT RİSKİNİ ÖĞRENİN
 

Total Tiroidektomi, ameliyat sırasında tiroid dokusunun tümünün çıkartılması anlamına gelir" diyen Dr. Avcı, "Her cerrah standart olarak her seferinde total trioidektomi yapmamaktadır. Ama bazı cerrahlar iyi huylu hastalıklarda da tiroid kanserinde de hastalığın nedenine göre total trioidektomi seçmekte ve komplikasyonsuz ya da çok düşük komplikasyonla bu yöntemi uygulamaktadırlar.  Tiroid bezinin alt kısmında ve üst kısmında bir takım sinirler var. Operasyon sırasında bu sinirlere hasar verildiği zaman hastanın sesinde bozulma, ses felci oluşabilir.  Tiroid dokusunun çevresinde paratiroid denilen çok ufak kalsiyum metabolizmasını idare eden bezler var. Bunların çıkartılması durumunda ise hastanın ömür boyu D vitamini ve kalsiyum alması gerekiyor. Bunlar tabi ki tedavi sonrası hayat kalitesini çok düşürüyor. Genellikle total trioidektomiye karar verildiği zaman cerrahınıza açıkça, 'Daha önceki ameliyatlarda komplikasyon riskiniz nedir' diye sormalısınız. Bu oranın yüzde 1'in altında olmalıdır.  Eğer komplikasyon oranı yüzde 1'in altında değilse mutlaka ikinci bir uzmandan görüş alınmalıdır" diye konuştu.
 

HASTALAR ÖMÜR BOYU TAKİP EDİLMELİ
 

Total tiroidektomi ameliyatlarından sonra hastaların ömür boyunca ilaç kullanması, takip ve kontrol altında olması, tiroid hormonlarının yeterli düzeyde tutulması gerektiğini belirten Dr. Avcı, "Ameliyat olan hastaların ameliyattan sonra ömür boyunca ilaç kullanması, takip ve kontrol altında olması, tiroid hormonlarının yeterli düzeyde tutulması gerekir. Hastalar ne şekilde tedavi edilirlerse edilsinler, ömürlerinin sonuna kadar takip edilmelidirler" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
tiroid kanseri tedavisinde bilinmeyenler
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