Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100984
ALTIN
277.209
DOLAR
5.7645
STERLIN
7.1083
EURO
6.3651
Bankalar yarışa girdi! Avantajlı kredi...
2019 PTT personel alımı başvurusu ve şartları
2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi

Sütün içindeki kanserojen maddeler evde tespit edilebilecek

Üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen kâğıt tabanlı biyosensör ile sütün içindeki aflatoksin isimli toksik maddenin oranı anında tespit edilebilecek. Karaciğer kanserinin de etken maddesi olarak bilinen aflatoksini tespit edecek sensörün sadece 5 cent maliyeti olacak ve ev ortamında da kullanılabilecek

Sütün içindeki kanserojen maddeler evde tespit edilebilecek

Üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen kâğıt tabanlı biyosensör ile sütün içindeki aflatoksin isimli toksik maddenin oranı anında tespit edilebilecek. Karaciğer kanserinin de etken maddesi olarak bilinen aflatoksini tespit edecek sensörün sadece 5 cent maliyeti olacak ve ev ortamında da kullanılabilecek

10 Eylül 2019 Salı 09:24
Sütün içindeki kanserojen maddeler evde tespit edilebilecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından geliştirilen “kâğıt tabanlı biyosensör”, içtiğimiz sütün içindeki kanserojen madde aflatoksinin tespitini laboratuvar ortamlarından evlere taşıyor. BİLGİ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yiğit Dağhan Gökdel ve Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr.Üyesi Özgür Gül’ün danışmanlığını yürüttüğü projede, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencileri Öznur Mete ve Kuter Erdil ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Tuğçe Ayraç ve Gökalp Akcan birlikte çalıştı. TÜBİTAK destekli projenin 2021 yılında tamamlanması ve ticari ürün olarak piyasaya çıkması bekleniyor.

Lozan’da uluslararası bir kongrede projeyi bilim camiasına sunan Kuter Erdil, “Şimdiye kadar içtiğimiz sütte aflatoksin olup olmadığını ölçen cihazlar elbette vardı. Ancak bu cihazlar oldukça pahalı ve laboratuvar ortamında kullanılabilen cihazlardı. Analizin ulaşılabilir hale gelmesi, herkesin evinde çok ucuz bir maliyetle yapabilmesi için bu biyosensör üzerinde çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz şey aslında küçük boyutlarda bir kâğıt. Kâğıdın içinde aflatoksini tutan bir madde var. Sütte aflatoksin varsa kâğıda tutunup bükülme yaratıyor. Böylece varlığı tespit ediliyor. Bu zararlı maddenin sütteki miktarı çoksa bükülme de çok fazla oluyor. Bu da o sütü içmemeniz gerektiğini size söylemiş oluyor” dedi.

Gluteni kendimiz ölçeceğiz

Projenin danışmanlarından BİLGİ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Gül ise, benzer bir sistem üzerinde gluteni ölçmek amacıyla da çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: “Gıdadaki az miktarda glutenin varlığı bile bazı insanları ciddi şekilde rahatsız edebiliyor. Biyosensör ilerleyen dönemlerde yeterince geliştirildiğinde gideceğiniz restoranda gelen yemeğin veya tatlının içinde gluten var mı yok mu, miktarı az mı çok mu anlamanızı mümkün hale getirecek.”

Sağlıkta robotlar devrede olacak

Kâğıt tabanlı biyosensör projesinin danışmanı BİLGİ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yiğit Dağhan Gökdel tıp teknolojileri geliştiren kişiler olarak, hastayı hastaneye değil, hastaneyi hastanın ayağına getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Gelecekte hastanelere daha az sayıda insanın gideceğini anlatan Gökdel, “Bir web sitesi üzerinden belki de yapay zekayla hastalığımız teşhis edilebilecek ve hangi ilacı almamız gerektiğini öğrenebileceğiz. Gelecekte daha çok ameliyatın robotik cerrahi ile yapılacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
sütün içindeki kanserojen maddeler evde tespit edilebilecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklarda Depresyona Yol Açan 5 Neden
Çocuklarda Depresyona Yol Açan 5 Neden
Hamileyken diş tedavisi yaptırmak bebeğe zarar verir mi?
Hamileyken diş tedavisi yaptırmak bebeğe zarar verir mi?
Sağlığınız İçin Stresi Kontrol Altına Alın!
Sağlığınız İçin Stresi Kontrol Altına Alın!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim