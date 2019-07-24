Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101993
ALTIN
262.100
DOLAR
5.7220
STERLIN
7.1189
EURO
6.3729
Namık Kemal Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Hangi şartlarda çift maaş hakkı alınır?
MEB'den okullara cep telefonu düzenlemesi
Hakkari'de sivil araca bombalı tuzak: Bir kişi öldü
DGS ne zaman açıklanır? DGS sonuç 2019 | DGS sonuç tarihi ne zaman?

Stres, ağız ve diş sağlığınızı tehdit ediyor.

Stresin, ağız hijyeni ve diş sağlığını direkt etkileyen önemli bir faktör olduğunu söyleyen Dt.Pertev Kökdemir, stresin, baş ağrısı, ağızda aft oluşumu, diş sıkma (bruksizm), ağız kuruluğu, diş eti hastalığı, ağız kokusu gibi bir çok ağız ve diş hastalığına neden olduğunu açıkladı.

Stres, ağız ve diş sağlığınızı tehdit ediyor.

Stresin, ağız hijyeni ve diş sağlığını direkt etkileyen önemli bir faktör olduğunu söyleyen Dt.Pertev Kökdemir, stresin, baş ağrısı, ağızda aft oluşumu, diş sıkma (bruksizm), ağız kuruluğu, diş eti hastalığı, ağız kokusu gibi bir çok ağız ve diş hastalığına neden olduğunu açıkladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:04
Stres, ağız ve diş sağlığınızı tehdit ediyor.

Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan stres, baş ağrısı, kalp hastalığı, obezite, mide sorunları, cilt hastalıkları, vücut ağrıları gibi birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Stresle birlikte bir çok insanın tütün veya alkol gibi ağız sağlığına etki eden olumsuz alışkanlıklara yöneldiğini anlatan Dt.Pertev Kökdemir, ‘’Tütün ve alkolün risk faktörleri ağız ve diş eti hastalıklarının oluşumunu etkileyebilir’’ diyor. İnsanların stresli olduğu dönemlerde kortizol hormonunun yükseldiğini ve bununda ağız ve diş eti hastalıklarına etki edebileceğine işaret ediyor.

Stres yaşayan kişilerde gün içerisinde veya gece uyurken dişlerini gıcırdatma veya sıkmanın yanı sıra çene bölgesindeki çene eklemini etkileyen diş sıkma (bruksizm) hastalığına da sebebiyet verdiğini belirten Dt. Pertev Kökdemir,’’Klinik olarak; baş ve kulak ağrısı, çiğneme esnasında eklem bölgelerinden gelen ses ve aşırı diş sıkmanın sonucunda diş yüzeylerinde aşınma ve diş kırıkları meydana gelir. Bütün bu problemler araştırıldığında streste faktörünün de önemli rol aldığı tespit edilmiştir.’’ açıklamasında bulundu.

Dt.Kökdemir, ağız kuruluğunun da stresin yarattığı bir başka hastalık olduğunu belirtirken, ‘’ Stres, ağızdaki tükürük akışı düzeyini etkileyebilir, ciddi anlamda kronik stres yaşayan kişilerde ağız kuruluğuna sebep olur. Buna bağlı olarak diş yüzeyinde çürük oluşumunu engelleyen koruyucu tabaka oluşmaz ve sonucunda yoğun diş çürükleri meydana gelir.’’ dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
stres ağız diş sağlığınızı tehdit ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Çocuk isteyen egzersiz yapsın ve aç kalsın”
“Çocuk isteyen egzersiz yapsın ve aç kalsın”
Küçük eforlarda bile normalden fazla yoruluyorsanız Dikkat!
Küçük eforlarda bile normalden fazla yoruluyorsanız Dikkat!
Dişleri de Organ Mantığıyla Sahiplenmek Gerekiyor!
Dişleri de Organ Mantığıyla Sahiplenmek Gerekiyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim