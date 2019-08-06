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Spermi etkileyerek gebelik şansını artıran 8 mucize gıda

Düşük sperm sayısı sıklıkla çinko ve bazı vitaminlerin eksik alınmasıyla bağlantılıdır. Yani, menüdeki bazı gıdaları değiştirerek, eşinizin sperm sayısını artırabilirsiniz.

Spermi etkileyerek gebelik şansını artıran 8 mucize gıda

Düşük sperm sayısı sıklıkla çinko ve bazı vitaminlerin eksik alınmasıyla bağlantılıdır. Yani, menüdeki bazı gıdaları değiştirerek, eşinizin sperm sayısını artırabilirsiniz.

06 Ağustos 2019 Salı 12:32
Spermi etkileyerek gebelik şansını artıran 8 mucize gıda

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, sperm sayısını artırdığı kanıtlanan bu mucize gıdalar hakkında şu bilgileri verdi:

SPERM ÜRETİMİ İÇİN MİDYE

Midye en zengin çinko kaynaklarındandır. Çinko sperm üretiminde önemli bir yere sahiptir. Günde 15 mg çinko yeterli olmaktadır. Ayrıca kabak çekirdeği ve ahtapot da zengin çinko kaynağıdır.

ANTİOKSİDAN SİYAH ÇİKOLATA

Siyah çikolata sperm ve semen hacmini iki katına çıkartabilen bir amino asit içerir. Aynı zamanda antioksidandır. Antioksidanlar toksin ve hava kirliliğiyle bağlantılı erkek kısırlığından sorumlu serbest radikallere karşı güçlü bir silahtır.

SPERM HAREKETİ İÇİN SARIMSAK

Sarımsak mükemmel şekilde bebek şansınızı artırır. İki sihirli element içerir; Allicin ve Selenyum.

Bunlar cinsel organa gelen kan akımını artırarak sperm hasarını önlerler ve antioksidan özellikleri dolayısıyla sperm hareketini artırırlar. Günde 1 ya da 2 diş tüketilmesi yeterli olacaktır.

LİBİDO ARTIRICI MUZ

Muz, libidoyu artırır ve içerdiği bromelain adı verilen enzim sayesinde seks hormonlarını düzenler. Ayrıca vücudun sperm üretme kabiliyetini artıracak C, A ve B1 vitamini içerir.

BROKOLİ

A vitamini eksikliği düşük üreme kapasitesiyle bağlantılıdır. A vitamini eksikliği spermleri ağır kanlı ve miskin yapar. Kırmızı biber, ıspanak ve kayısı da A vitamini içerir.

HACİM İÇİM KUŞKONMAZ

Serbest radikallere karşı diğer bir silahımız kuşkonmazdır. Bol miktarda C vitamini içerir, semen volümünü ve sperm hareketlerini artırır.

SPERM SAYISI İÇİN CEVİZ

Omega 3 yağ asitleri hem sperm sayısını hem de genital bölgeye gelen kan akımını artırır. Ceviz mükemmel bir omega 3 kaynağıdır. Hem ara öğün hem de gıdalarla alınabilir.

TESTOSTERON İÇİN GİNSENG

Ginseng hem afrodizyaktır hem de genital bölgeye gelen kan akımını artırır. Erektil (sertleşme) sorunlarını da gidermekte faydalıdır. Çayla ya da kurutulmuş olarak tüketilebilir.

Op. Dr. Betül Görgen, öncelikle eşinizin yeterince egzersiz yaptığından emin olmanızı istiyor. Çünkü araştırmalar, aşırı kilolu ya da obez erkeklerin kilo verdikten sonra sperm sayılarının artığını gösteriyor.

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Son Güncelleme: 06.08.2019 12:43
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spermi etkileyerek gebelik şansını artıran mucize gıda
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