Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 15°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100089
ALTIN
279.666
DOLAR
5.7318
STERLIN
7.1283
EURO
6.2887
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!
İstanbul Üniversitesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
2019-2020 2000 Polis Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı! İşte Detaylar...

Sonbahar Depresyonu Kapınızı Çalmasın

Sonbahar aylarıyla birlikte sıkça görülen sonbahar depresyonu, güneş ışınlarının azalmasına bağlı olarak hormonlardaki değişimlerle açıklanıyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Psk. Dan. Pınar Elçi, “Hayatınızda yapacağınız basit değişikliklerle, hem yaşamınıza renk katmanız hem de sonbahar depresyonu ile başa çıkmanız mümkün” diyor.

Sonbahar Depresyonu Kapınızı Çalmasın

Sonbahar aylarıyla birlikte sıkça görülen sonbahar depresyonu, güneş ışınlarının azalmasına bağlı olarak hormonlardaki değişimlerle açıklanıyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Psk. Dan. Pınar Elçi, “Hayatınızda yapacağınız basit değişikliklerle, hem yaşamınıza renk katmanız hem de sonbahar depresyonu ile başa çıkmanız mümkün” diyor.

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:10
Sonbahar Depresyonu Kapınızı Çalmasın

Yaz mevsiminin bitmesiyle açık havada geçirilen uzun, keyifli saatlere, güneşli günlere, tatillere veda ediyor, hüznün mevsimi sarı sonbahara “Hoş geldin” diyoruz. Sonbaharla beraber sadece yapraklar sararıp hava serinlemiyor, depresyon da pek çok kişinin kapısını çalıyor. Bu çerçeveden bakıldığında günlerin kısalması, sıcaklığın düşmesi, yaprakların dökülmesi, renklerin değişmesi gibi birçok faktör insanları yakından etkiliyor.

DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Psk. Dan. Pınar Elçi, sonbahar depresyonunun ortaya çıkmasının nedenini şu şekilde açıklıyor: “Sonbaharda güneş ışınları azaldığı için mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin azalır, uyku hormonu diye bilinen melatonin ise artar. Bu durum beynin kimyasının değişmesine neden olur. Bu değişim kendini enerji düşüklüğü, yorgunluk, huzursuzluk gibi durumlarla gösterir. Sonbahar depresyonu da yine bu değişimin bir sonucudur.”

Uzm. Psk. Dan. Pınar Elçi, sonbahar depresyonunun belirtilerini ise şöyle sıralıyor:

  • Mutsuzluk,
  • Yorgunluk, karamsarlık, huzursuzluk,
  • Uyku düzeninde bozulma,
  • İştah artışı ya da iştah kapanışı,
  • İşlerden, aktivitelerden artık keyif alınamaması,
  • Sinirlilik,
  • Cinsel enerjinin azalması,
  • Dikkati toplayamama.

Hayatınızda yapacağınız basit değişikliklerle, hem yaşamınıza renk katmanın hem de sonbahar depresyonu ile başa çıkmanın mümkün olduğunu söyleyen Uzm. Psk. Dan. Pınar Elçi, “Her sabah uyandığınızda derin bir nefes alın ve önce sağlığınız, sevdiklerinizin varlığı için şükredin. Güne sizi keyiflendirecek müziklerle başlayın. Beslenmenize dikkat edin. Karbonhidratlardan uzak durun C, D vitamini ağırlıklı yiyecekler tüketmeye çalışın. Yalnız kalmayın. Ailenizle dostlarınızla birlikte olup keyifli zamanlar geçirmeye çalışın. Kıyafetlerinize, evinize, ofisinize renkler katın. Çoğunlukla kapalı yerlerde bulunuyorsanız kendinize molalar vererek açık havaya çıkın. Açık havadan ve güneş ışığından bol bol faydalanın. Film, kitap, müzik gibi seçimlerinizi olumsuz duygu ve düşüncelere taşımayanlardan yana kullanın. Tüm bunlara rağmen depresif ruh halinizde değişiklik olmuyorsa en kısa zamanda bir uzmandan destek alın” diyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 23.09.2019 10:12
Anahtar Kelimeler:
sonbahar depresyonu kapınızı çalmasın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hormonlu Gıdalar Genç Erkeklerde Meme Büyümesine Sebep Oluyor
Hormonlu Gıdalar Genç Erkeklerde Meme Büyümesine Sebep Oluyor
Grip ve Nezle Görülmesi Arttı! Uzmanlar Uyarıyor!
Grip ve Nezle Görülmesi Arttı! Uzmanlar Uyarıyor!
Neslican Tay'ın Hastalığı Malign Mezenkimal Tümör nedir ve belirtileri nelerdir?
Neslican Tay'ın Hastalığı Malign Mezenkimal Tümör nedir ve belirtileri nelerdir?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim