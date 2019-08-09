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Solaklık bir hastalık değildir

Dünya Solaklar Günü, “Left Handers Day” adı ile her yıl 13 Ağustos tarihinde tüm dünyada kutlanıyor. Kişilerin solak veya sağlak olmasını belirleyen bir faktör bulunmadığına değinen uzmanlar solaklığın bir hastalık olmadığını, bir beyin hasarı ya da yeti yitimiyle de ilişkili olmadığını vurguluyor.

Solaklık bir hastalık değildir

Dünya Solaklar Günü, “Left Handers Day” adı ile her yıl 13 Ağustos tarihinde tüm dünyada kutlanıyor. Kişilerin solak veya sağlak olmasını belirleyen bir faktör bulunmadığına değinen uzmanlar solaklığın bir hastalık olmadığını, bir beyin hasarı ya da yeti yitimiyle de ilişkili olmadığını vurguluyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:30
Solaklık bir hastalık değildir

Her yıl 13 Ağustos tarihi Dünya Solaklar Günü olarak kutlanıyor. Dünya Solaklar Günü kapsamında solaklık hakkında açıklama yapan Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin solaklığın beyin gelişimindeki farklılık olduğuna değindi.

Bir kişinin solak veya sağlak olması durumu ile ilgili belirli bir faktör bulunmadığını vurgulayan Doç. Dr. Barış Metin sözlerine şöyle devam etti: “İnsanların yüzde 10’u sol elini daha iyi kullanır. Bunun nedeni alet kullanma becerisi açısından sağ beynin daha gelişmiş olmasıdır. İnsanların yüzde 90’ında ise alet kullanma becerisi sol beyindedir. Bu nedenle sağlak olurlar. Bir kişinin solak veya sağlak olmasını belirleyen bir faktör şu ana kadar bulunamamıştır. Yapılan çalışmalarda anne karnındaki hormon seviyeleri ve çeşitli çevresel faktörlerin solaklığa neden olabileceğini vurgulanmaktadır. Ancak solaklığın kesinlikle bir hastalık olmadığı, bir beyin hasarı ya da yeti yitimiyle ilişkili olmadığı da bilinmelidir. Solakların beyni ile sağlakların beyni arasındaki en temel fark dil merkezi açısından ortaya çıkar. Sağlaklarda dil merkezi sol beyindedir. Solaklarda ise genelde sağ beyindedir.”

Solaklar ve sağlaklar arasında belirgin bir zeka farkı bulunmuyor.

Solakların daha zeki ya da daha inatçı oldukları yönünde iddialara da değinen Doç. Dr. Barış Metin bu konuda yapılan araştırmalar hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Barış Metin; “Solakların zeka veya farklı yönleri ile ilgili çok yoğun araştırmalar bulunmaktadır. Solaklarda bazı zeka farkları olduğunu iddia eden çalışmalar yayınlanmıştır. Ancak büyük ölçekli çalışmalar, toplumun genelini incelediklerinde solaklar ve sağlaklar arasında belirgin bir zeka farkı olmadığını ortaya koymaktadır. Solakların üç boyutlu düşünme gibi uzaysal yeteneklerinin sağlaklara göre daha gelişmiş olduğunu bildiren ciddi çalışmalar bulunmaktadır. Ancak genel zeka açısından düşününce solaklar daha az veya daha çok zekidir gibi bir genelleme yapmak yanlıştır” dedi.

Doç. Dr. Barış Metin; Çocuğun el kullanımına müdahale etmeyin

Solak çocuklara sağ ellerini kullanmaları yönünde yapılan baskıları değerlendiren Doç. Dr. Barış Metin; “Gelişim sürecinde çocuğun 2-3 yaş arasında bir elini diğerine göre daha fazla tercih etmeye başladığı gözlenir. Bu tercih yaşla birlikte artar ve ilkokul çağında tam olarak oturur. Bu süreçte çocuğun el tercihine müdahale etmemek gerekir. Solak bir çocuk sürekli sağ elini kullanmaya zorlanırsa kendisini başarısız hissedebilir. Bu durum da çeşitli psikolojik rahatsızlıkları doğurabilir. Herhangi bir baskı veya yönlendirme yapmadan çocuğun doğal gelişimini desteklemek gereklidir. Solaklık normal bir durumdur, kesinlikle bir hastalık değildir” açıklamasında bulundu.

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solaklık hastalık değildir
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