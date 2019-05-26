Şoke eden karar! Hastanelerde tasarrufa mı gidiliyor?

Sağlık Bakanlığı’nın eylem planı kapsamında sağlık tesislerinde tasarruf takip birimleri de kuruldu.

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıkta tasarruf olmaz” anlayışı ile hareket ettiğini savunsa da Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde kurulan Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi’nin isteği doğrultusunda sağlığın birçok alanında kısıntıya gitme kararı aldı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Şeyma Paşayiğit'in haberine göre; bu kapsamda, tıbbi cihaz alımları, tetkik ve teşhis hizmetleri, ilaç tedariki, sağlık bakım, hasta hizmetleri ve eğitimde kemer sıkma politikasına gidilecek. Sağlık Bakanlığı’nda temizlik bile israf kalemi olarak sayıldı.

Dört ayrı çalıştay

Sağlık Bakanlığı, “Mal ve Hizmet Alımı ile Sermaye Giderlerine Yönelik Eylem Planı” çıkardı. Sağlık tesislerinde tasarruf takip birimleri kuruldu. Bakanlık, “Yeni Ekonomi Programı” çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kurulduğunu duyurduğu “Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi” kapsamında yapacaklarını belgeledi. Bu kapsamda, “kamuda kaynakların verimli kullanılması” ve “maliyet ve harcamaların azaltılması” amaçlandı.

Sorumlu dairelerin bilgilendirilmesi ve farkındalığı için dört ayrı çalıştay yapıldı, dairelerin sorumlu olduğu faaliyetler için dairelerle bire bir toplantılar organize edildi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımıyla 81 ilin katıldığı “Verimliliği Artırma ve İsrafı Önlemeye Yönelik Değerlendirme Toplantısı” yapıldı.

Tıbbi cihaz ve hizmet

Kuruma özel tasarruf planı için en çok, yüzde 77’lik bir oran ile, “tedarik planlama, stok ve lojistik yönetimi” ve “tıbbi cihaz ve tıbbi hizmet alımları planlama” dairelerinde kısıntıya gidildi. Üçüncü sırada “tetkik ve teşhis hizmetleri”, dördüncü sırada “ilaç tedarik yönetimi”ne yer verildi. Tasarruf planları arasında, “tedarik yöntemleri ve satın alma”, “akılcı ilaç kullanımı”, “aşı ile önlenebilir hastalıklar” da yer aldı. Ortak tasarruf planında ise en çok kısıtlanan daire yüzde 42’lik oran ile “sağlık bakım, hasta hizmetleri ve eğitim” oldu.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından “Temizlik Hizmetlerinde İsrafın Önlenmesi” konulu toplantı yapılması da dikkat çekti.

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Cumhuriyet