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Skandal İddia: Hastanede 6 Aylık Bebeğin Parmağını Kestiler

Kırklareli'nde meydana geldiği iddia edilen olayda, Babaeski Devlet Hastanesinde kolundaki alçı çıkarılırken 6 aylık bebeğin parmağının kesildiği ifade edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Skandal İddia: Hastanede 6 Aylık Bebeğin Parmağını Kestiler

Kırklareli'nde meydana geldiği iddia edilen olayda, Babaeski Devlet Hastanesinde kolundaki alçı çıkarılırken 6 aylık bebeğin parmağının kesildiği ifade edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:00
Skandal İddia: Hastanede 6 Aylık Bebeğin Parmağını Kestiler

Skandal İddia: Bebeğin parmağı mı kesildi?

Skandal haberin adresi Kırklareli oldu. Babaeski Devlet Hastanesinde meydana geldiği iddia edilen olayda, kolundaki alıçı çıkarılırken bir bebeğin parmağının kesildiği belirtildi. 6 aylık bebğin parmağının kesildiği iddiaları sonrası İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçeti.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden konu ile ilgili bir yazılı açıklama yapıldı ve bazı basın organlarında çıkan ''6 aylık bebeğin parmağının kesildiği'' iddialarına ilişkin olayla ilgili soruşturma başlatıldığına yer verildi.

Ameliyatı gerçekleştiren personel hakkında da tedbir mahiyetli işlem yapıldığı ifade edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''26 Ocak tarihinde bazı basın yayın organlarında müdürlüğümüze bağlı Babaeski Devlet Hastanesinde kol kırığı teşhisi ile tedavi gören ve bahsi geçen tedavi akabinde kola uygulanan sargı bezli kol bandajı çıkarılmasına karar verilen bir hastanın alçısının çıkarılması işlemi esnasında bir parmağının kesildiğine ilişkin haberler yayınlanmış, haber içeriğinde habere konu olay ile ilgili olarak tıbbi ameliyatın gerçekleştirildiği hastane idaresince açıklama yapmaktan kaçınıldığı iddialarına yer verilmiştir.

Belirtmek gerekir ki nezdinde bir tıbbi uygulama hatasının bulunduğu iddia olunan tıbbi işlem hakkında müdürlüğümüzce haberdar olunduğu anda derhal bir idari tahkikat başlatılmıştır. Tıbbi işlemi gerçekleştiren personel hakkında da mevzuatta öngörülen tedbir mahiyetli işlem tesisine gidilmiştir. Olayın safahati hakkında bakanlığımızın ilgili birimleri nezdinde de gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup, konunun gösterdiği ehemmiyet ve hassasiyeti binaen idari tahkikat neticesi hakkında bilahare bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır.''

Bebeğin İstanbul'da bir hastaneye sevk edildiği edinilen son dakika bilgileri arasında.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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