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SKANDAL !!! Hastane Taksi Durağından Elektrik Aldı1

Sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintisinin yaşandığı İZMİR Alsancak Devlet Hastanesi’nde aşı dolabındaki aşıların bozulmaması amacıyla hastaneye komşu taksi durağı ve çiçekçiden kablo ile elektrik çekildi !!!. Hastane yönetimi olayı doğrularken, “Sistem eski olduğu için planlı kesinti uzun sürdü. Aşı dolabı için taksi durağından elektrik alındı” dedi.

SKANDAL !!! Hastane Taksi Durağından Elektrik Aldı1

Sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintisinin yaşandığı İZMİR Alsancak Devlet Hastanesi’nde aşı dolabındaki aşıların bozulmaması amacıyla hastaneye komşu taksi durağı ve çiçekçiden kablo ile elektrik çekildi !!!. Hastane yönetimi olayı doğrularken, “Sistem eski olduğu için planlı kesinti uzun sürdü. Aşı dolabı için taksi durağından elektrik alındı” dedi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 22:01
SKANDAL !!! Hastane Taksi Durağından Elektrik Aldı1

İzmir’deki bir devlet hastanesinde skandal bir uygulamaya imza atıldı. Nevvar Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi’nde 1 Haziran günü sabah saatlerinde başlayan planlı bir kesinti yapıldı. Bakım ve trafo yeniliği nedeniyle yapılan kesinti planlanan süreden fazla sürdü. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, 5 saat sürecek kesinti 10 saati geçti.

Hastane aşı dolaplarındaki aşıların bozulmaması için orijinal bir çözüm bulundu. Hastaneye komşu taksi durağı ve çiçekçiden kablo ile elektrik çekildi. Hastanenin yoğun bakımlarındaki hastalarının planlı olarak başka hastanelere gönderildiğini Bilim ve Sağlık Haber Ajansı’na açıklayan hastane yetkilileri, “Planlı bir bakım yapılması ve trafonun değişmesi gerekiyordu. Sabah saatlerinde kesilen elektrik 19.30 itibariyle yeniden sisteme verildi. Kesintiden İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün de haberi vardı. Sistem eski olduğu için 4-5 saat sürecek kesinti uzadı” dedi Hastanenin acil servisine başvuran bazı hastalar ise geri çevrildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

Son Güncelleme: 01.06.2019 22:47
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skandal hastane taksi durağından elektrik aldı1
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