Size Özel Sağlıklı Ve Aktif Yaşam Planınızı Oluşturun

Fitness seviyenizde ve vücut kompozisyonunuzda arzu ettiğiniz değişimi yakalamak için büyük resme bakıp hayatınızı farklı açılardan değerlendirmeniz gerektiğini belirten Herbalife Nutrition Global Sporcu Performansı ve Fitness Eğitimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samantha Clayton, kişiye özel sağlıklı ve aktif yaşam tarzı planı hazırlamanın yollarını sıraladı.

Sağlıklı bir yaşam tarzı rastgele yaptığınız bir şey değil, bilinçli olarak almanız gereken bir karardır. Eğer yetersiz besleniyor, oturarak çok fazla zaman geçiriyor ve bir programa bağlı kalamıyorsanız, hayatınızı kontrol altına almanın zamanı gelmiş olabilir. Herbalife Nutrition Global Sporcu Performansı ve Fitness Eğitimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samantha Clayton, size uygun olan sağlıklı ve aktif yaşam tarzı planını hazırlamanın yollarını şöyle sıraladı.

Beslenme tarzınızla aktivite seviyeniz örtüşsün

Gündelik hayatınızda ne kadar aktifseniz, vücudunuzun yeterli miktarda besin alması da o kadar önem kazanır. Vücudunuzun en iyi şekilde performans gösterebilmesi için her gün düzenli olarak makro ve mikro-besinler almanız gerekir. Egzersiz sonrasında vücut yapılarının korunabilmesi için, günlük tavsiye edilen protein ve vitamin miktarını aldığınızdan emin olmalısınız. Yeterli miktarda sıvı almak ve beslenme saatlerine özen göstermek, vücudunuzdan maksimum düzeyde verim almanıza yardımcı olacaktır.

Çalışma ve uyku saatlerinizi dengede tutun

Eğer haftada 50 saatten fazla çalışıyorsanız, bu durum stres seviyenizin yükselmesine neden olabilir. Çalışma tarzınızı değerlendirin ve günlük iş planlamanızı daha verimli hale getirerek işyerinde fazladan zaman harcamaktan kaçınmanızın mümkün olup olmadığına karar verin. Günde 6-8 saatten az uyuyorsanız, vücudunuzun yeterince dinlenmesi, yenilenmesi ve canlanması için uyku alışkanlığınızı düzeltmeye gayret etmelisiniz.

Hedefinize ulaşmak için egzersiz yapın

Haftada beş gün olmak üzere günde 30 saat egzersiz yapmak sağlık açısından önemlidir. Mevcut fitness seviyenizi korumaktan daha fazlasını yapmak isterseniz, egzersiz programınızın süresini artırmanın bir yolunu bulmalısınız. Egzersiz için günde 45-60 dakika ayırırsanız, planlı bir rutin izleyebilirsiniz ve ayrıca ısınma ve soğuma için de zamanınız kalır.

Egzersiz için kendi programınızı oluşturun

Egzersiz ve sağlıklı beslenme söz konusu olduğunda, her duruma uyabilecek tek bir program olmadığı unutulmamalıdır. Hepimizin farklı vücut tipleri var ve her birimiz egzersiz ve yaşam tarzı değişikliklerine farklı yanıt veriyoruz. Şöyle düşünelim: eğer tek bir formül olsaydı, hepimiz sporcu olur ve heykel gibi vücutlara kavuşurduk. Bu nedenle, kişisel olarak keyif alabileceğiniz bir sağlıklı ve aktif yaşam tarzı planı yapmaya çalışmalısınız. Egzersiz için kendi programınıza uygun bir zaman belirleyin ve iyi yaşam tercihlerini günlük rutininizin bir parçası haline getirmeye gayret edin.

Sağlıklı atıştırmalıklar tüketin

Gün içerisinde besin değeri düşük fakat kalorisi yüksek olan sağlıksız atıştırmalıklar tüketiyorsanız, gün içerisinde yaşadığınız açlık krizlerini ekstra kalori almadan bastırmanıza yardımcı olacak daha sağlıklı alternatifler bulmalısınız.

Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın ve her zaman pozitif hissedin

Kendimizi etraftakilerle kıyaslamamız son derece doğaldır. Aslına bakarsak, arkadaşınızın kaydettiği ilerleme size ilham ve motivasyon sağlayabilir ve hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çalışmanıza yardımcı olabilir. Ancak bu eşiği aşıp kendinizi başkalarıyla kıyaslamaya başlarsanız, kaydettiğiniz ilerleme sizi hayal kırıklığına uğratabilir ve vazgeçmenize neden olabilir. Bir birey olduğunuzu ve kişisel ilerlemenizin gerçekten kişisel olduğunu hiçbir zaman unutmamalısınız.

Duygu dünyamız enerji seviyemizi, gayret seviyemizi ve elde ettiğimiz sonuçları olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Pozitif olmak için çaba harcamak, hedefleri not etmek ve sağlıklı yaşam konusunda kararlı olmak motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olacaktır.

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