Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
104611
ALTIN
271.793
DOLAR
5.7596
STERLIN
7.4141
EURO
6.3477
Milyonlarca Emekliye Müjde! 1150 TL Verilecek!
Şehir Hastanelerine KPSS'siz Personel Alınıyor! İşte Alım Yapılan Kadrolar...
24 Bin Çalışana Maaşları Hariç 6 Bin 852 TL Para Verilecek!
Atama Bekleyen 1200 Engelli Öğretmen Meclis Gündeminde!
Bu Sektörde İş Çok Çalışacak Personel Yok!

Sinüzitten Korunmanın 7 Püf Noktası!

Baş ağrısından burun tıkanıklığına, koku almakta zorlanmadan halsizlik ve öksürüğe dek birçok soruna yol açan sinüzit, ülkemizde en sık görülen 10 hastalıktan biri.

Sinüzitten Korunmanın 7 Püf Noktası!

Baş ağrısından burun tıkanıklığına, koku almakta zorlanmadan halsizlik ve öksürüğe dek birçok soruna yol açan sinüzit, ülkemizde en sık görülen 10 hastalıktan biri.

15 Kasım 2019 Cuma 09:24
Sinüzitten Korunmanın 7 Püf Noktası!

Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, “Yüzümüzde ve kafatasımızda sinüs denilen ve burun içerisine açılan boşlukların iltihaplanması anlamına gelen sinüzit, sonbaharla birlikte tetikleniyor. Grip ve nezleden kapalı ortama; elektrikli ısıtıcılardan burun kıkırdağı eğriliğine dek birçok etkenin yol açabildiği sinüzit normalde yaklaşık 10 günlük tedaviyle iyileştirilebilen bir hastalık. Ancak bazı hastalarda bu durum kronikleşebilir; 3 aydan uzun süren sinüzit olguları kronik sinüzit olarak değerlendirilir ve mutlaka bir KBB hekimi tarafından değerlendirilmelidir” diyor. Dr. Esin Özlem Atmış sinüzitten korunmanın 7 etkili yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Yüzünüzü soğuktan koruyun

Mevsim normallerine uygun giyinin. Çok soğuk, kuru ve rüzgarlı havalarda burun deliklerini ve yüzünüzü de koruyun. Kuru havalarda burun iç örtüsü de (mukozalar) kuruyor ve bu durum burun salgısını katılaştırıp, akımı zorlaştırarak sinüslerde daha kolay sıvı birikimi ve enfeksiyona yol açıyor. Nezle ve grip nedeniyle gelişen burun akıntısı ve burun tıkanıklığı da uzun bir süre devam ederse sinüslerde enfeksiyon gelişmesine yol açabiliyor.

Ortamı nemlendirin

Bulunduğunuz ortamın ısısına ve nemine dikkat edin; gerekirse bir köşeye koyacağınız bir kap sıcak su ile ortamı nemlendirin.

Yastığınıza dikkat edin

Yüksek yastıkta uyumak sinüs akıntılarının daha rahat geçişini sağladığı için başınızın yüksekte olmasına dikkat edin, yüksek yastık kullanın.

Burun yıkaması yapın

Tuzlu, karbonatlı sular ile bol bol burun yıkaması yaparak sinüs akıntılarını temizleyin. Evde 1 litre temiz ılık suya 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karbonat ekleyerek bu karışımı kendiniz de yapabilirsiniz.

Hijyeni sağlayın

Bakteri ve virüsleri azaltmak için sık sık ortamı havalandırarak bulunduğunuz mekanın havasının temizlenmesine özen gösterin. Yorgan, battaniye ve halıları düzenli olarak temizletmeniz de ev tozu akarlarının azalmasını sağlayıp, alerjinin tetiklenmesini önlüyor.

Sağlıklı beslenin

Başta su olmak üzere bol sıvı tüketin; her gün sebze ve meyveye beslenmenizde yer verin; düzenli uyuyun. Bu şekilde bağışıklık sistemi kuvvetlenerek sinüziti tetikleyecek olası hastalıklara karşı koruyor.

Grip aşısı yaptırın

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış “Özellikle kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üzerindeki kişiler gibi risk grubunda bulunanların grip aşısı yaptırmayı ihmal etmemesi gerekir” diyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
sinüzitten korunmanın püf noktası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prematüre :Önlemek Tedavi Etmekten Daha Kolay!
Prematüre :Önlemek Tedavi Etmekten Daha Kolay!
ALS Tedavisinde En Yeni Yöntemler Paylaşıldı!
ALS Tedavisinde En Yeni Yöntemler Paylaşıldı!
Diş Kaybı Yüzde Yaşlanmaya Neden Oluyor!
Diş Kaybı Yüzde Yaşlanmaya Neden Oluyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim