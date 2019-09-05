sık tuvalete gitmek kanser habercisi olabilir

Erken adet ve geç menopozu önemseyin

Halk arasında yumurtalık kanseri olarak bilinen over kanseri teşhis edilmesi en zor olan kadın hastalıkları içinde bulunmaktadır. Ailesinde yumurtalık veya meme kanseri hikayesi olan kadınların hastalığa yakalanma riski daha yüksektir. Bunun yanında ileri yaş, düzenli ve uzun süre yumurtlamanın devam etmesi, erken adet başlaması, geç menopoza girme, kısırlık, çikolata kisti, obezite ve sigara kullanımı da risk oranını artırmaktadır. Henüz etkin bir tarama yöntemi bulunmayan yumurtalık kanseri, genel olarak ileri seviyelerde teşhis edildiği için tedavisi oldukça güçleşmektedir. Bu nedenle kadınlarda görülen jinekolojik kanserler arasında en sık ölüme neden olan hastalıkların başında gelmektedir. Hastalığı ilerlemeden teşhis edilen hastaların tedavi edilme şansı, geç teşhis edilen hastalara göre daha yüksektir.

Ailenizde kanser öyküsü varsa…

Yumurtalık kanseri için tarama yalnızca kalıtsal ailesel kanser öyküsü olan veya kalıtsal olarak yumurtalık kanserine yatkınlığı belirlenmiş olan kadınlara önerilmektedir. Bunun için sık kullanılan testlerin başında kanda CA 125 seviyesine bakılması gelmektedir. Ancak CA 125, iyi huylu olan miyom, siroz, karın içi iltihabı ve adet dönemi gibi birçok durumda yüksek çıkabilmektedir. Doğru teşhis konulabilmesi için hastadan istenecek bir başka tarama yöntemi ise doğum kanalından veya karından yapılan ultrasonografi ile yumurtalıkların ve karın içinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesidir. Ayrıca hastadan karın manyetik rezonansı (MR), bilgisayarlı tomografi veya bir diğer görüntüleme yöntemi olan PET de istenebilmektedir.

Bu belirtileri hafife almayın

Aile hikayesinde kanser bulunmayan kadınlar da over kanseri riski taşıyabilmektedir.Erken teşhisin tedavisinde büyük önem taşıdığı yumurtalık kanserinin en önemli belirtileri şöyle sıralanabilir:

Karın şişkinliği

Yemede güçlük çekmek veya erken doygunluk hissi yaşamak

Sık sık idrara çıkmak veya kaçıracak kadar sıkışık idrara çıkmak

Tekrarlayan kasık veya karın ağrısı

Bu şikayetlerin son bir yıl içinde ilk defa ortaya çıkması ya da ayda 12 den fazla tekrar etmesi, hastalık açısından daha önemli ve anlamlıdır. Bu problemleri yaşayan hastanın vakit kaybetmeden alanında uzman bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimine muayene olması gerekmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde hastanın jinekolojik kanser cerrahisi alanında uzmanlaşmış hekime yönlendirilerek gerekli tedavinin başlaması sağlanmalıdır.

Erken teşhis tedavi şansını artırıyor

Geçmiş dönemlerde “sessiz katil” olarak anılan ve ilerlemiş evrelerde teşhis edilebilen over kanseri, hastaların yaşama şanslarını en aza indirmekteyken günümüzde gelişen tedavi yöntemleri ve teknolojik yenilikler yumurtalık kanserinin teşhis ve tedavi şansını artırmaya başladı. Yumurtalık kanserinin erken tanı ve tedavisinin yapılabilmesi için yüksek risk taşıyan kadınların mutlaka gerekli taramaları yaptırması, düşük veya orta dereceli risk kapsamında olan kadınların ise mutlaka jinekolojik muayene için kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimine muayene olması gerekmektedir. Ayrıca yıllık jinekolojik muayene ve ultrasonografi, sadece yumurtalık kanseri için değil, tüm üreme organlarının incelenmesi de önem taşımaktadır.

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