Sigarayı nasıl bırakabilirim? Kurtulmak Mümkün mü?

Sigara bugün gelen ağır zamların ardından sadece sağlığı değil ekonomimizi de inanılmaz bir şekilde etkilemeye başladı. Artan vergi yükü nedeniyle paket başına 2 TL zam yapıldı. Ortalama üstü kalitedeki sigaraların fiyatları 15,50 TL oldu. Bu da demek oluyor ki günde 1 paket sigara kullanan bir bağımlı ayda yaklaşık 500 TL yılda ise 6000 TL sadece sigara için bütçe ayırmak zorunda. Asgari ücretle geçinen bir vatandaş maaşının neredeyse 3’te 1’ini sigaraya vermek zorunda kalabiliyor. İşin ekonomik boyutu eğer sizi çok etkilemediyse sağlık yönünden bakalım!

Sigara içtiğimizde nasıl yaşıyoruz:

İlk olarak tansiyon! Her içtiğiniz sigara ile tansiyonunuz yukarı ve aşağı sürekli hareket halinde. Bu nedenle gün içerisinde sürekli halsizlik hissediyorsunuz. Takatsiz ve güçsüzleşiyorsunuz. İleride olası beyin kanaması riskiniz artıyor. Kalp krizi de ayrı tabii ki.

Nefes darlığı! Ciğerlerimizde sigaranın yarattığı tahribat nedeniyle nefes alışverişimiz artık çok da verimli olamıyor. Tam sağlıklı derin nefes alıp veremedikçe kanımızdaki ve vücudumuzdaki oksijen miktarı da ciddi boyutta azalıyor. Gelecekte olası bir akciğer kanseri ise cabası.

Koku ve tat duyusu! Bu duyuları kaybediyorsunuz. Yemeklerden bir şey anlamamanız bundan. Kokular da artık eskisi kadar çekici değil. Sigara bu duyuları da öldürüyor.

Sürekli boğaz enfeksiyonu! Boğazınızda oluşan enfeksiyonların kalıcı hale gelmesinde önemli bir etken sigara. Sürekli öksürük krizine yakalanmanız veya hastalandığınızda 1 ay boyunca gitmeyen o kuru öksürük tamamen sigara ile alakalı.

Halsizlik sonucu aşırı kilo alma! Halsiz olduğunuz için hareket edemiyorsunuz. Spor yapamıyorsunuz. Halı saha maçlarında henüz daha ilk 5 dakika da nefes alışverişiniz bitiyor. Kalbiniz yerinden çıkacak gibi hissediyorsunuz. Çünkü vücut güçsüzleşip hareketsizliğe alışıyor. Bu da aşırı kilo almaya kadar giden bir sürecin kapılarını açıyor.

Nasıl kurtulurum bu illetten diyorsanız kesin kararlılıkla harekete geçin! Sizler için bazı tavsiyelerim var:

Bugünden tezi yok! Karar verin! Yarın sabah sigaraya dokunmamak için karar verin. Çevrenizde ‘sen bırakamazsın’ diyenler vardır mutlaka. Kimseyi ciddiye almayın. Bu sizin sağlığınız ve sizin kararınız. Kimse sizin yerinize kanser olmayacak ve oksijen tüpüne bağımlı yaşamayacak. Kimse sizin yerinize beyin kanaması geçirmeyecek! Kendiniz için karar verin ve uygulayın!

Bugün son sigaralarınızı için. Dert etmeyin. Paketi bitirmek de yararlı olabilir. Ancak lütfen içtiğiniz sigaraları çöpe atmayın. Bir kavanoza koyun. Yanınızda taşıyın. Canınız sigara istediğinde kavanozun kapağını açıp koklarsanız vücudunuzda nasıl tahribat yaptığını anlayacaksınız.

Çay ve kahve tüketimini azaltın. Sigaraya iyi eşlik ettiğini düşündüğünüz her şeyle aranıza mesafe koyun.

Bunlar işin psikolojik yanları. Diğer tarafı ise doğal bitkilerden neler bize yardım edebilir.

Bunlardan kolay erişebileceğiniz bazılarını sizlere şöyle hatırlatalım:

Nane, Kantaron, ide otu, aslan kuyruğu ve kedi otu. Bunları çay gibi demleyerek kullanın. Vücudunuz size nikotin baskısı yaptığında oluşan gerginliği atmanıza yardımcı olacaktır.

Bunun yanı sıra patlıcan tüketimini arttırmak faydalı olabilir.

Uygulanmış tavsiyelerim var sizlere:

Çikolatayı ve abur cuburu azaltın. Sakız veya ufak şekerler biraz oyalayıcı ve stresinizi azaltıcı olabilir.

Krakerler yine rahatlatmaya yardımcı olabilir.

Masanızda leblebi bulundurun.

Mutlaka bol bol su için.

Bilgisayarınızın masa üstü fotoğrafını sizi motive edecek bir fotoğrafla değiştirin.

Stres hissettiğiniz anda güçlü olduğunuzu hatırlayın. Dışarı çıkıp 15 dakika yürüyüş veya koşu yapın. Sağlıklı nefes almaya başlayacağınızı düşünün. Her gün sigaraya ayırdığınız parayı bir kumbara yapıp ona atın. 1 ay sonra bu biriken parayla ailenize veya kendinize bir şey alın. Az değil! Yaklaşık 500 TL! Emin olun, araba taksiti bile olabilir bu para!

En önemlisi daha önce 100 sefer bile denemiş olsanız 101’inci kez denemekten çekinmeyin! Kimseye kulak asmadan kendi iç sesinizi dinleyin. İradenize sahip çıkın ve sağlığınızı koruyacağınızı düşünün. Kaliteli bir gelecek için bunu başaracaksınız!