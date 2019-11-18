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Sigara çocuk sahibi olmanızı engelleyebilir!

Dünyada en çok sigara kullanılan 3. ülke olan Türkiye'de, alınan önlemler de bağımlılığın önüne geçemiyor. Sigara, hamilelik sürecindeki kadınlara ciddi zararlar veriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, önlem alınmazsa yeni doğacak çocukların ciddi problemlerle karşılaşacağını söyledi.

Sigara çocuk sahibi olmanızı engelleyebilir!

Dünyada en çok sigara kullanılan 3. ülke olan Türkiye'de, alınan önlemler de bağımlılığın önüne geçemiyor. Sigara, hamilelik sürecindeki kadınlara ciddi zararlar veriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, önlem alınmazsa yeni doğacak çocukların ciddi problemlerle karşılaşacağını söyledi.

18 Kasım 2019 Pazartesi 09:31
Sigara çocuk sahibi olmanızı engelleyebilir!

Sigara tüketimi ve buna bağlı hastalıklar, dünyada önemli sağlık sorunları arasında. Bağımlılık derecesindeki sigara tüketimi kadınlarda %50-70 aralığında seyrediyor. Özellikle hamilelik sürecinde sigara tüketimi hem anne hem de bebeği açısından ciddi sağlık problemleri yaratabilir. Gebelik sürecinde sigara tüketiminin olumsuz etkileri olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, önüne geçilmemesi halinde anne adaylarının düşük yapma ihtimalinin artacağına vurgu yaptı.

"Sigara tüketimi, tüp bebek yöntemiyle hamile kalma ihtimallerini de düşürür" diyen Prof. Dr. Recai Pabuçcu, "Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda sigara içmenin hem erkek hem de kadın doğurganlığını etkilediği kanıtlanmıştır. Sigara tüketimi kadınlarda yumurta olgunlaşmasını, folikül gelişimini, ovülasyon ve döllenme sıklığını etkiler. Yani nikotine maruz kalan yumurtalarda sorunlar görülebilir." diye konuştu.

“Sigara, annenin tüm organlarına zarar verebilir”

Sigaranın içerdiği maddelerle iç organlara ciddi zararlar verdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Recai Pabuçcu, "Sigara içerisinde bulunan zift, nikotin, karbon monoksit ve diğer zehirli maddelerle, üst solunum yollarına, buradan bronşlara ve kana geçer, böylece de solunum sistemi, kalp ve damarlar olmak üzere vücudun tüm organ sistemlerine zarar verir." İfadelerini kullandı.

“Bebeğin gelişimini etkiliyor”

Hamileyken sigara içmenin, anne ve bebeğine ciddi problemler yarattığına değinen

Prof. Dr. Pabuçcu, "Hamileyken sigara içmek hem anneyi hem de bebeği tehlikeye atar. Sigara içen anne adaylarının bebeklerinin doğum kiloları daha düşüktür. Sigara içmek hem erken hem de düşük doğum olasılığını arttırıyor. Bebeğin anne karnındaki gelişimini engelliyor. Bu süreçte anne adaylarının daha temkinli davranmasında yarar var. Sadece sigara değil elbette, alkol kullanımı da bebeğe ciddi zararalar verebilmektedir. Hamileyken alkol tüketen kişilerde Fetal Alkol Sendromu dediğimiz türde çocuklar doğabilmektedir. Bu şekildeki doğumlarda bebek, düşük ağırlıkta, öğrenme geriliği ve davranış problemleri yaşayabilmektedir. Her iki durumda da annelerin, bebeğin ve kendi sağlıkları açısından sigara ve alkol tüketiminden uzak durması sağlıklı olacaktır." şeklinde konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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