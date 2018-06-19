Sigara Bırakana 2800 TL İkramiye

Sigarayı bırakana 2800 TL verilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından "Çalışma Hayatında Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu" düzenlendi.

Düzenlenen bu sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, önemli açıklamalarda bulundu. Koç açıklamasında, "İş ortamının stresi, mesai kavramının yükü ve ekonomik diğer parametrelerin bağımlılıkla ilişkisi varsa, bunları kesmeye yönelik tedbirler almamız lazım. Sektörel olarak kimya sanayisi, ilaç endüstrisi ve belli alanlarda riskler olduğunu biliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerimiz ve işverenler konuya bu açıdan bakmalı ve belki bir sosyal çalışmacı ve psikoloğu da işin içine katmalı" ifadelerini kullandı.

2500 TL İKRAMİYE VERİLECEK

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç'un ardından kürsüye geçen HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti de, bağımlılık denilince akla önce uyuşturucunun geldiğini, ancak sigaranın da bir bağımlılık olduğunu söyledi. Erdoğan açıklamasının devamında, hatta cep telefonu ve internetin de birer bağımlılık çeşidi olduğunu kaydetti. İş hayatındaki kayıt dışı çalışmalar, verilen ücretlerin yetersiz olması ve sürekli fazla mesaiye kalınmasının insanı yalnızlığa itebildiğini ifade eden Serdengeçti, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni işe aldığımız çalışanlarımızın sigara içmemeleri konusunda şart getiriyoruz. Mevcut çalışanlarımıza da sigarayı bırakırlarsa 2 bin 800 lira brüt ikramiye veriyoruz. Toplu sözleşmeye bu maddeyi ilave etmeleri belki de çalışanların sigarayı bırakmasında etkili olacaktır"

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