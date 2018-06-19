Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sigara Bırakana 2800 TL İkramiye

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti,  "Çalışma Hayatında Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu"nda sigara bırakma ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

banner396

Sigara Bırakana 2800 TL İkramiye

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti,  "Çalışma Hayatında Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu"nda sigara bırakma ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

19 Haziran 2018 Salı 13:37
Sigara Bırakana 2800 TL İkramiye

Sigarayı bırakana 2800 TL verilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından "Çalışma Hayatında Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu" düzenlendi.

Düzenlenen bu sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, önemli açıklamalarda bulundu. Koç açıklamasında, "İş ortamının stresi, mesai kavramının yükü ve ekonomik diğer parametrelerin bağımlılıkla ilişkisi varsa, bunları kesmeye yönelik tedbirler almamız lazım. Sektörel olarak kimya sanayisi, ilaç endüstrisi ve belli alanlarda riskler olduğunu biliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerimiz ve işverenler konuya bu açıdan bakmalı ve belki bir sosyal çalışmacı ve psikoloğu da işin içine katmalı" ifadelerini kullandı.

2500 TL İKRAMİYE VERİLECEK

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç'un ardından kürsüye geçen HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti de, bağımlılık denilince akla önce uyuşturucunun geldiğini, ancak sigaranın da bir bağımlılık olduğunu söyledi. Erdoğan açıklamasının devamında, hatta cep telefonu ve internetin de birer bağımlılık çeşidi olduğunu kaydetti. İş hayatındaki kayıt dışı çalışmalar, verilen ücretlerin yetersiz olması ve sürekli fazla mesaiye kalınmasının insanı yalnızlığa itebildiğini ifade eden Serdengeçti, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni işe aldığımız çalışanlarımızın sigara içmemeleri konusunda şart getiriyoruz. Mevcut çalışanlarımıza da sigarayı bırakırlarsa 2 bin 800 lira brüt ikramiye veriyoruz. Toplu sözleşmeye bu maddeyi ilave etmeleri belki de çalışanların sigarayı bırakmasında etkili olacaktır"

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
SigaraSigara BırakmaSigarayı Bırakana ödül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diş Beyazlatmak İçin Hastaneye Gitti: Başına Gelmeyen Kalmadı
Diş Beyazlatmak İçin Hastaneye Gitti: Başına Gelmeyen Kalmadı
Müsteşar Açıkladı: ASM'lere 4 Bin Uzman Personel Alımı Yapılacak
Müsteşar Açıkladı: ASM'lere 4 Bin Uzman Personel Alımı Yapılacak
İşte SUS İşareti Yapan Hemşirenin Son Hali
İşte SUS İşareti Yapan Hemşirenin Son Hali

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim