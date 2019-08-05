SICAK HAVALARDA KALP HASTALARI İÇİN 7 UYARI

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı gelişebilir

Yaz sıcakları her insan için problem yaratabilir. Özellikle 50 yaş üzeri, aşırı kilolu ve kalp rahatsızlığı bulunan kişiler için tehlikeli olan sıcak havalarda, vücut normal sıcaklığını korumak için çalışır. Terlemek, derinin sıcaklığının vücuda eşit olarak dağıtılma çabasıdır. Bu çaba kalp hızını artırır ve kan basıncının düşmesine neden olarak kardiyovasküler sisteme ek bir yük bindirir. Bu yük bilinen kalp hastalığı olan kişilerde belirtilerin kötüleşmesine neden olabilir. Örnek olarak kalp damar hastalığı olan bir insanda göğüs ağrısı başlayabilir ya da kalp yetersizliği olan birinde nefes darlığı gelişebilir veya artabilir.



Su kaybına dikkat

Sıcak havaların yol açtığı terlemeyle kalp atım hızı artar ve kan basıncı düşer. Aşırı sıcaklarda vücut ısısının yükselmesi sıvı kaybını da beraberinde getirir. Kalp hastalıklarını davet eden bu belirti ve şikayetlere dikkat edilerek uygun önlemler alınırsa kalp rahatsızlığı bulunan kişiler yaz mevsiminin ve tatilin keyfini çıkarabilir.



Kalp hastalarının sıcak havalarda dikkat etmesi gerekenler şunlardır;

Kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçların etkileri sıcak havalarda değişebilir. Havaların ısınmasıyla birlikte kalp hastalarının ilaç tedavisini doktoruna danışarak düzenlemesi gerekir. Doktorunuzun bilgisi olmadan kalp ilacınızı kesmeyin ya da dozu değiştirmeyin. Gün içerisinde özellikle öğle ve öğleden sonra saat 3’e kadar olan sürede açık havada bulunmayın. Eğer güneşli bir havada gününüzü dışarıda geçirecekseniz mutlaka yeterli miktarda su içmeye dikkat edin. Yorucu fiziki aktivitelerden kaçının, yaz aylarında düzenli bir egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Pamuklu, açık renkli giysiler giymek, şapka ve gözlük takmak sıcaktan sizi koruyacak sıvı kaybınızı azaltacaktır. Yürüyüş öncesi ve sonrası mutlaka sıvı alın. Tatil beldelerinde deniz ve havuz kenarında alkollü ve kafeinli içecek içme alışkanlığından vazgeçin. Yürüyüş aralarında gölge ve serin yerlerde dinlenerek ve nefes alarak kalp sağlığınızı koruyun. Kalp hastası olan kişiler yanlarında cep telefonu bulundurmalı ve acil durumda çağırabilecekleri bir yakınının numarasını kaydetmelidir.

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