Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99679
ALTIN
261.524
DOLAR
5.5815
STERLIN
6.7643
EURO
6.2092
Kutsal topraklarda 17 Türk hayatını kaybetti!
Bakan Ersoy'dan Bayram Tatili Açıklaması! 2019 Kurban bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?
Sigara tiryakilerine kötü haber ! Zamlar diğer markalara da eklendi
Çocuk işçiliği neden önlenemiyor?
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 5 Bin Ara Bulucu Alıyor!

SICAK HAVALARDA KALP HASTALARI İÇİN 7 UYARI

Yaz mevsiminde yüksek hava sıcaklıkları, özellikle 50 yaş üzeri, aşırı kilolu ya da kalp hastalığı bulunan kişiler için risk oluşturuyor. Bilinen kalp hastalığı olan kişilerde şikayetler sıcak hava ile birlikte artış gösterebiliyor ve hastalar gerekli önlemleri almadığında ciddi sorunlar yaşayabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Nuri Cömert, sıcak havalarda kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

SICAK HAVALARDA KALP HASTALARI İÇİN 7 UYARI

Yaz mevsiminde yüksek hava sıcaklıkları, özellikle 50 yaş üzeri, aşırı kilolu ya da kalp hastalığı bulunan kişiler için risk oluşturuyor. Bilinen kalp hastalığı olan kişilerde şikayetler sıcak hava ile birlikte artış gösterebiliyor ve hastalar gerekli önlemleri almadığında ciddi sorunlar yaşayabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Nuri Cömert, sıcak havalarda kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:22
SICAK HAVALARDA KALP HASTALARI İÇİN 7 UYARI

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı gelişebilir

Yaz sıcakları her insan için problem yaratabilir. Özellikle 50 yaş üzeri, aşırı kilolu ve kalp rahatsızlığı bulunan kişiler için tehlikeli olan sıcak havalarda, vücut normal sıcaklığını korumak için çalışır. Terlemek, derinin sıcaklığının vücuda eşit olarak dağıtılma çabasıdır. Bu çaba kalp hızını artırır ve kan basıncının düşmesine neden olarak kardiyovasküler sisteme ek bir yük bindirir. Bu yük bilinen kalp hastalığı olan kişilerde belirtilerin kötüleşmesine neden olabilir. Örnek olarak kalp damar hastalığı olan bir insanda göğüs ağrısı başlayabilir ya da kalp yetersizliği olan birinde nefes darlığı gelişebilir veya artabilir.
 

Su kaybına dikkat

Sıcak havaların yol açtığı terlemeyle kalp atım hızı artar ve kan basıncı düşer. Aşırı sıcaklarda vücut ısısının yükselmesi sıvı kaybını da beraberinde getirir. Kalp hastalıklarını davet eden bu belirti ve şikayetlere dikkat edilerek uygun önlemler alınırsa kalp rahatsızlığı bulunan kişiler yaz mevsiminin ve tatilin keyfini çıkarabilir.
 

Kalp hastalarının sıcak havalarda dikkat etmesi gerekenler şunlardır;

  1. Kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçların etkileri sıcak havalarda değişebilir. Havaların ısınmasıyla birlikte kalp hastalarının ilaç tedavisini doktoruna danışarak düzenlemesi gerekir. Doktorunuzun bilgisi olmadan kalp ilacınızı kesmeyin ya da dozu değiştirmeyin.
  2. Gün içerisinde özellikle öğle ve öğleden sonra saat 3’e kadar olan sürede açık havada bulunmayın.
  3. Eğer güneşli bir havada gününüzü dışarıda geçirecekseniz mutlaka yeterli miktarda su içmeye dikkat edin.
  4. Yorucu fiziki aktivitelerden kaçının, yaz aylarında düzenli bir egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışın.
  5. Pamuklu, açık renkli giysiler giymek, şapka ve gözlük takmak sıcaktan sizi koruyacak sıvı kaybınızı azaltacaktır.
  6. Yürüyüş öncesi ve sonrası mutlaka sıvı alın. Tatil beldelerinde deniz ve havuz kenarında alkollü ve kafeinli içecek içme alışkanlığından vazgeçin. Yürüyüş aralarında gölge ve serin yerlerde dinlenerek ve nefes alarak kalp sağlığınızı koruyun.
  7. Kalp hastası olan kişiler yanlarında cep telefonu bulundurmalı ve acil durumda çağırabilecekleri bir yakınının numarasını kaydetmelidir.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
sıcak havalarda kalp hastaları uyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRKİYE ORGAN BAĞIŞINA EN İSTEKLİ İKİNCİ ÜLKE
TÜRKİYE ORGAN BAĞIŞINA EN İSTEKLİ İKİNCİ ÜLKE
LİMON KABUĞUNDA SAKLI 6 FAYDA
LİMON KABUĞUNDA SAKLI 6 FAYDA
KURBAN BAYRAMI’NDA SAĞLIKLI KALMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN
KURBAN BAYRAMI’NDA SAĞLIKLI KALMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim