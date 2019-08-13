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Sıcak hava göz enfeksiyonlarını arttırıyor

Yaz mevsiminde göz enfeksiyonları da önemli derecede artıyor. Yaz tatilinde havuz ve deniz kenarında serinlerken gözlerin de korunmasının enfeksiyonlardan korunmak için önemli olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Bölümü Direktörü Prof. Dr. Sarper Karaküçük, “Sıcak hava mikrop üremesini hızlandırdığı için kolaylıkla mikrop kapılabilir. Bu nedenle yaz mevsiminde göz sağlığına daha çok önem verilmeli” şeklinde konuştu.

Sıcak hava göz enfeksiyonlarını arttırıyor

Yaz mevsiminde göz enfeksiyonları da önemli derecede artıyor. Yaz tatilinde havuz ve deniz kenarında serinlerken gözlerin de korunmasının enfeksiyonlardan korunmak için önemli olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Bölümü Direktörü Prof. Dr. Sarper Karaküçük, “Sıcak hava mikrop üremesini hızlandırdığı için kolaylıkla mikrop kapılabilir. Bu nedenle yaz mevsiminde göz sağlığına daha çok önem verilmeli” şeklinde konuştu.

13 Ağustos 2019 Salı 12:15
Sıcak hava göz enfeksiyonlarını arttırıyor

Yaz mevsiminde göz enfeksiyonları da önemli derecede artıyor. Yaz tatilinde havuz ve deniz kenarında serinlerken gözlerin de korunmasının enfeksiyonlardan korunmak için önemli olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Bölümü Direktörü Prof. Dr. Sarper Karaküçük, “Sıcak hava mikrop üremesini hızlandırdığı için kolaylıkla mikrop kapılabilir. Bu nedenle yaz mevsiminde göz sağlığına daha çok önem verilmeli” şeklinde konuştu.

Havaların ısınmasıyla, deniz ve havuz sezonunun başlamasıyla birlikte göz enfeksiyonlarında da artış meydana geliyor. Ellerin temiz olmaması, kirli ellerle gözün ovuşturulması ve sıcak havada mikropların daha kolay üremesine bağlı olarak enfeksiyonların arttığına dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Bölümü Direktörü Prof. Dr. Sarper Karaküçük, “Ellerin sık sık yıkanması çok önemli. Ayrıca havuzlarda gerek klorun gözü tahriş edici etkisinden, gerekse yeterli klorlanmayan havuzlarda mikrop üreme ihtimalinin fazla oluşundan dolayı kesinlikle havuz gözlüğü olmadan havuza girilmemeli” önerisinde bulundu.

Lens ile havuza girilmemeli

Kontakt lens ile gerek havuza gerekse denize girmenin göz enfeksiyon riskini daha da arttırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Sarper Karaküçük, “Spor mağazalarında ya da internet üzerinden satılan numaralı yüzücü gözlükleri çok daha sağlıklı ve risksiz olur” şeklinde konuştu.

Göze kaçan toz ovuşturulmamalı

Göz enfeksiyonlarının belirtilerinin gözde sulanma, akıntı ve kızarıklık olduğunun altını çizen Prof. Dr. Sarper Karaküçük, “Göze bir şey kaçtığından şüphelenilirse eller yıkandıktan sonra çeşme suyuyla göz birkaç kez çalkalanmalı. Eğer göze kaçan toz, kirpik gibi basit cisimler, bu ilk yıkamadan sonra uzaklaştırılamazsa ve rahatlama olmazsa doktora başvurulmalı. Göz kesinlikle ovuşturulmamalı, üzerine bastırılmamalı. Gerek geçmeyen göz kızarıklık ve akıntılarında, gerekse göze yabancı cisim kaçma durumlarında mutlaka bir göz hekimine gidilmeli” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sıcak hava göz enfeksiyonlarını arttırıyor
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