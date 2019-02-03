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SGK'nın Verdiği Bu İlaç Kör Ediyor!

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından sarı nokta ve şeker hastalıklarına bağlı göz rahatsızlıklarında kullanılmak üzere verdiği kanser ilacının kalıcı körlüğe sebep olabileceğini söyledi. Göz doktoru olan Vekil Çokal kritik uyarılar yaptı.

SGK'nın Verdiği Bu İlaç Kör Ediyor!

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından sarı nokta ve şeker hastalıklarına bağlı göz rahatsızlıklarında kullanılmak üzere verdiği kanser ilacının kalıcı körlüğe sebep olabileceğini söyledi. Göz doktoru olan Vekil Çokal kritik uyarılar yaptı.

03 Şubat 2019 Pazar 10:29
SGK'nın Verdiği Bu İlaç Kör Ediyor!

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından sarı nokta ve şeker hastalıklarına bağlı göz rahatsızlıklarında kullanılmak üzere verdiği kanser ilacının kalıcı körlüğe sebep olabileceğini söyledi. Göz doktoru olan Vekil Çokal kritik uyarılar yaptı.

Yazılı bir açıklama yapan Vekil Tuba Vural Çokal, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nın 28 Aralık 2018 tarihinde yayınladığı Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığı düzenleme ile göz hastalıklarında kolon kanserinde kullanılan bir ilacın kullanılmasını istediğini belirtti. İlacın prospektüsünde ‘göz için kullanıldığında kalıcı körlük de dahil ciddi yan etkiler oluşabileceğinin’ belirtildiğini aktaran Vekil Çokal, şu açıklamayı yaptı:

“SGK bu ilacın kullanılmasını istemekle de kalmıyor, tedaviye bu ilaçla başlanılmasını istiyor. Bu yüz binlerce kişinin gözlerini tehlikeye atmak demektir. İlave olarak ilacın, yüksek göz içi enfeksiyon riskinin, bir flakondan birden fazla hastaya uygulanacak şekilde bölünmesi sırasında arttığı bilinmektedir. Bu uygulamanın ilgili makamlarca iptali gerekmektedir.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 03.02.2019 12:27
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sgk nın verdiği bu ilaç kör ediyor
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