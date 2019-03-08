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Şehir Hastanelerinde Ücret Var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından çok merak edilen soruya cevap verildi. Vatandaşların birçoğu şehir hastanelerinin ücretli olup olmadığını merak ediyor. Bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca net bir açıklama yaptı.

Şehir Hastanelerinde Ücret Var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından çok merak edilen soruya cevap verildi. Vatandaşların birçoğu şehir hastanelerinin ücretli olup olmadığını merak ediyor. Bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca net bir açıklama yaptı.

08 Mart 2019 Cuma 18:38
Şehir Hastanelerinde Ücret Var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından çok merak edilen soruya cevap verildi. Vatandaşların birçoğu şehir hastanelerinin ücretli olup olmadığını merak ediyor. Bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca net bir  açıklama yaptı.

Hürriyet Gazetesi'nden Abdulkadir SELVİ'nin aktardığı bilgiye göre " şehir hastanelerine gelen hastalar ek ücret ödeyecek mi?" sorusuna şöyle cevap verdi;

Hastaların bunu kafaya takmasına gerek yok. Çünkü herhangi bir devlet hastanesinde ne ödüyorsanız burada da onu ödeyeceksiniz. Hastalar ayrı bir ücret ödeyecek mi diye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da sordum.  ”Hastanemiz çok lüks olduğu için hastalar önce ayrıca para ödeyecek miyim diye endişe ediyor. Rahat olsunlar, herhangi bir ödeme yapmayacaklar” dedi. Rahat olun,ayrıca bir ödeme yapmayacaksınız. Peki Şehir hastanesinden randevu almak zor mu? Tam aksine kolaylaştırmışlar. Hastanenin sayfasına girip, internet üzerinden de randevu alabiliyorsunuz.

Şehir hastaneleri bir model,  onların başarısı Türkiye modelinin de başarısı olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Şehir hastanelerimize Kazakistan, Romanya gibi birçok ülkeden Sağlık Sistemimize ise Malezya gibi ülkelerden talepler var” dedi.

Bir dönemlerin “hasta ülkesi”, şimdi Sağlıkta sistem ihraç eder noktaya geldi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.03.2019 18:53
Anahtar Kelimeler:
şehir hastanelerinde ücret var
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