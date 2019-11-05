Sebze ve Meyve Alırken Dikkat!

Son günlerde sıkça görülen zehirlenme vakalarının, ıspanağın arasına karışmış zehirli bir otun neden olduğunu belirten uzmanlar, alınan besinlere karşı tüketicileri uyarıyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Zülal Yalçın, sebze ve meyveler yetiştirilirken kullanılan kimyasal ilaçların Pazar ve marketlerden evlerimize giren sebze ve meyvelerde ve hatta paketlenmiş yiyeceklerde olabileceğine dikkat çekti. Zülal Yalçın; “Yıkanmış ve doğranmış sebze paketlerini alırken bile içindekilere dikkat edin ve karışmış otlar varsa ayıklayın, bol suda yıkadıktan sonra, bir çay bardağı sirkeli suda bekletip sonra durulamayı unutmayın” dedi.

Bu ürünleri alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bu tür besinlerin tüketimi nasıl olmalıdır?

Zülal Yalçın; “Pazardan ve marketten alınan açık ya da paketlenmiş ürünleri tercih ederken paketin temiz olmasına, son tüketim tarihinin bulunup bulunmamasına, ambalajlanma tarihine ve tazeliğine dikkat edilmelidir. Sebzede yumuşama, çürüme, sararma, sebzenin çeşidine bağlı olarak dokunduğunuzda suyunu kaybetmiş kurumuş bir yapı olmamasına bakılmalıdır. Sağlıklı ve doğal olan sebzelerin renkleri de doğal olmalıdır. Aşırı parlak, aşırı renkli canlı olan, formu tek bir fabrikadan çıkmış gibi muntazam olan sebzeler hormonlu olabilir. Bu nedenle tercih edilmemelidir. Gerçek tarlada yetiştirilmiş ürünlerin kendine has görünümü ve doğal bir kokusu vardır. Marketlerden alınan bu ürünlerin tazeliği ve temizliği bir başka önemli konudur. Marketten alınan bu sebzelerde koruyucu ilaçlar daha fazla kullanılmaktadır. Bu nedenle bu ürünleri eve geldiğinizde bol suda yıkadıktan sonra bir çay bardağı sirkeli suda bekletip, daha sonra durulamak gerekir” dedi.

Sebze tüketiminde dikkat edilmesi gereken en önemli hususun, mevsiminde ve doğal ortamında üretilen taze sebzelerin seçilip soframıza gelmesi olduğunu söyledi. Bu şekilde tüketilen sebzelerin vitamin ve minerallerinden maksimum seviyede yararlanıldığını belirtti. Ayrıca mevsiminde tüketildiğinde, hormonlu ve ilaçlı ürünlerin mutfağımıza girip sağlığımızı tehdit etmeyeceğini sözlerine ekledi.

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