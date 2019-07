Sağlıklı yaşlanma için beyin sağlığını ihmal etmeyin!

Ruh ve beden sağlığımız kadar beyin sağlığının önemi de her geçen gün daha fazla anlaşılıyor. Sağlıklı yaşlanmanın en önemli unsurlarından birinin beynin sağlıklı yaşlanması olduğunu belirten uzmanlara göre, beyin check up’ı da genel check up kadar önemli. Uzmanlar, 50 yaşın üzerinde her yıl beyin check up’ının yaptırılması gerektiğini vurguluyor.