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Sağlıklı Bir Yaşamın Sırrı Organik Beslenmede

Son zamanlarda tüketici bilincinin artması ve satın alınan birçok üründe bulunan katkı maddelerinin sağlığı olumsuz yönde etkilemesi, insanların doğal ve organik ürünlere olan ilgisini arttırdı. Organik ürün tüketiminin, sağlığa zararı olmadığı gibi pek çok yararı olduğunu dile getiren Fitoterapist ve Beslenme Uzmanı Başak İnsel, “Organik beslenme artık lüks değil, tüketim arttıkça fiyatlar düşüyor. 26 -29 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ‘Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura19’, şehir hayatında bu ürünlere ilk elden ulaşmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor” dedi.

Sağlıklı Bir Yaşamın Sırrı Organik Beslenmede

Son zamanlarda tüketici bilincinin artması ve satın alınan birçok üründe bulunan katkı maddelerinin sağlığı olumsuz yönde etkilemesi, insanların doğal ve organik ürünlere olan ilgisini arttırdı. Organik ürün tüketiminin, sağlığa zararı olmadığı gibi pek çok yararı olduğunu dile getiren Fitoterapist ve Beslenme Uzmanı Başak İnsel, “Organik beslenme artık lüks değil, tüketim arttıkça fiyatlar düşüyor. 26 -29 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ‘Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura19’, şehir hayatında bu ürünlere ilk elden ulaşmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor” dedi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:12
Sağlıklı Bir Yaşamın Sırrı Organik Beslenmede

Tüm bölgelerde yetişen ve şifalı doğal ve organik ürünler, beslenme ve diyet ürünler, anne – bebek ürünleri, vejeteryan – vegan ürünler, bitkisel kozmetik ve güzellik, doğal tedaviler – bitkisel ilaçlar ve içecekler gibi birçok bitkisel ürün grubuna ev sahipliği yapacak ‘Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura19’ ziyaretçilere sağlıklı, temiz ve güvenilir bir ortam sunuyor.

Sertifikaya Dikkat

Faydaları saymakla bitmeyen doğal ve organik ürünlere ilgi, son yıllarda büyük artış gösterdi. Bu tarz ürünleri alırken dikkat edilmesi gerektiğini belirten Fitoterapist ve Beslenme Uzmanı Başak İnsel, sertifikasız ürün alınmaması gerektiğini vurguladı. İnsel, “Unutmayın ne yersek o’yuz. Yediklerimiz sağlığımızı önemli ölçüde etkiliyor. Yaz mevsimi bitiyor. Sonbahar ve kış mevsimleri hastalıkların sıkça görüldüğü zamanlardır. Bu tür besinlerin tüketimi bağışıklık sistemimizi güçlendirerek vücudumuzu korur. Organik ürün alırken de dikkat etmeliyiz. Her ürün organik olmayabilir. O yüzden organik olarak satılan ürünlere itibar etmemeliyiz öncelikle sertifikasına bakmalıyız” ifadelerini kullandı.

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sağlıklı yaşamın sırrı organik beslenmede
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