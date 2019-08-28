Sağlıklı Bir Yaşamın Sırrı Organik Beslenmede

Tüm bölgelerde yetişen ve şifalı doğal ve organik ürünler, beslenme ve diyet ürünler, anne – bebek ürünleri, vejeteryan – vegan ürünler, bitkisel kozmetik ve güzellik, doğal tedaviler – bitkisel ilaçlar ve içecekler gibi birçok bitkisel ürün grubuna ev sahipliği yapacak ‘Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura19’ ziyaretçilere sağlıklı, temiz ve güvenilir bir ortam sunuyor.

Sertifikaya Dikkat

Faydaları saymakla bitmeyen doğal ve organik ürünlere ilgi, son yıllarda büyük artış gösterdi. Bu tarz ürünleri alırken dikkat edilmesi gerektiğini belirten Fitoterapist ve Beslenme Uzmanı Başak İnsel, sertifikasız ürün alınmaması gerektiğini vurguladı. İnsel, “Unutmayın ne yersek o’yuz. Yediklerimiz sağlığımızı önemli ölçüde etkiliyor. Yaz mevsimi bitiyor. Sonbahar ve kış mevsimleri hastalıkların sıkça görüldüğü zamanlardır. Bu tür besinlerin tüketimi bağışıklık sistemimizi güçlendirerek vücudumuzu korur. Organik ürün alırken de dikkat etmeliyiz. Her ürün organik olmayabilir. O yüzden organik olarak satılan ürünlere itibar etmemeliyiz öncelikle sertifikasına bakmalıyız” ifadelerini kullandı.