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Sağlık Bakanlığından Son Dakika 'Kanser İlaçları Bulunamıyor' Açıklaması

Sağlık Bakanlığından  "Kanser hastaları hala ilaç bulamıyor" haberi ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada kanser hastalarının bulmakta güçlük çektiği ilaçlara değinildi.

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Sağlık Bakanlığından Son Dakika 'Kanser İlaçları Bulunamıyor' Açıklaması

Sağlık Bakanlığından  "Kanser hastaları hala ilaç bulamıyor" haberi ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada kanser hastalarının bulmakta güçlük çektiği ilaçlara değinildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 23:16
Sağlık Bakanlığından Son Dakika 'Kanser İlaçları Bulunamıyor' Açıklaması

Sağlık Bakanlığından yazılı bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların bulunamamasına değinildi ve herhangi bir hasta şikayeti olmadığını, bu ilaçlar için hehrangi bir talep olmadığı ve herhangi bir tedarik sıkıntısının yaşanmadığı bildirildi.

Bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan "Kanser hastaları hala ilaç bulamıyor" iddiası üzerime bir yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, açıklamasında söz konusu haberde ismi geçen naltrekson, nalokson ve flutamide etkin maddeli ilaçların yurt dışı ilaç listesinde olduğunun altı çizildi.

Naltrekson ve nalokson etkin maddeli ilaçların temini için hastaneler tarafından Bakanlığa toplu temin izni için başvuru yapıldığı ifade edilen açıklamada, ilaçların yurt dışından Türk Eczacıları Birliği (TEB) aracılığı ile getirildiğine yer verildi.

Piyasada Bulunuyor

Prostat kanseri tedavisinde kullanılan flutamide etkin maddeli ilacın yanı sıra aynı tedavide kullanılan bikalutamide etkin maddeli ilaçların piyasada bulunduğu ifade edilirken haberde belirtilen diğer konular hakkında da bilgilendirme yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Merkaptopürin, siklofosfamit, sitarabin, bleomisin, dakarbaz, verapamil ve daunorubisin etkin maddeli ilaçların da tedarikinde herhangi bir sorun yoktur. Tiyoguanin etkin maddeli ilacın tedariki ile ilgili olarak firmasına, kurumumuz tarafından özel ithalat izni verilmiştir. Ocak ayı sonunda hastalarımızın ihtiyacını karşılayacak kadar ilaç piyasaya verilmiş olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Firmadan Kaynaklı

Yapılan açıklamanın devamında, idrar yolu enfeksiyonu tanısında kullanılan ilacın, firmasından kaynaklı sorun nedeniyle bir süredir ithal edilemediğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"İlgili tanıda kullanılabilecek pek çok ilaç ülkemizde mevcuttur. Kurumumuza bugüne kadar söz konusu ilacın bulunmaması ile ilgili bir hasta şikayeti veya talebi ulaşmamıştır. Diğer grup ilaçlarda olduğu gibi kanser ilaçlarında da herhangi bir tedarik sıkıntısı yaşanmamaktadır. Kurumumuz tedarik sıkıntısı yaşanma riski olan ilaçlar için gerekli önlemleri almakta, hastalarımızın mağduriyeti engellenmektedir."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son Güncelleme: 17.01.2018 23:42
Anahtar Kelimeler:
Prostat KanseriSağlık BakanlığıKanser IlaçlarıSon Dakika
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