Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sağlık Bakanlığı'ndan Aile Hekiminizi Erken Tanıyın kampanyası

Sağlık Bakanlığı tarafından hastaların aile hekimlerine yönlendirilmesini sağlamak ve hastanalerdeki randevulu-randevusuz hasta yoğunluğunu azaltmak maksadıyla " aile hekiminizi tanıyın" kampanyası başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan Aile Hekiminizi Erken Tanıyın kampanyası

Sağlık Bakanlığı tarafından hastaların aile hekimlerine yönlendirilmesini sağlamak ve hastanalerdeki randevulu-randevusuz hasta yoğunluğunu azaltmak maksadıyla " aile hekiminizi tanıyın" kampanyası başlatıldı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 10:50
Sağlık Bakanlığı'ndan Aile Hekiminizi Erken Tanıyın kampanyası

Sağlık Bakanlığı tarafından hastaların aile hekimlerine yönlendirilmesini sağlamak ve hastanalerdeki randevulu-randevusuz hasta yoğunluğunu azaltmak maksadıyla " aile hekiminizi tanıyın" kampanyası başlatıldı.
 

Kampanyayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Aile hekimlerinin sayısının arttığı, kronik hastalık takibinin daha kolay yapıldığı, birinci basamak hastanın daha erişilebilir olduğu, aile hekimlerinin imkanlarını daha da artırdığımız bir dönemi düşünüyoruz. Hastanelerdeki yoğunluğu azaltan bir yaklaşım olacak" ifadelerini kullandı.

İletişim kampanyası çerçevesinde kamu spotu, afiş, broşür ve sosyal medya videoları hazırlanacak, illerde saha etkinlikleri düzenlenecek.

Kaynaklar; (AA)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 15.12.2018 19:11
Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanlığı ndan aile hekiminizi erken tanıyın kampanyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sabri yıldızbaş 3 gün önce

Sağlık ocakları biraz daha teferruatlı olursa daha iyi olur gibi düşünüyorum en azından kan tahlili , röntgen , ultrason vs gibi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yemliha 2 gün önce

Hastanelere gitmektiki maksat saglik ocaklarindan olmayan ekipman cihazvb tahlil rotgen vb gibi ayrica saglik ocaklarida aksamlari acil olarak hastanelergibi acik olmalidir ayrica saglik personelini almak gerektigini dusunuyom

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yemliha 2 gün önce

Hastanelere gitmektiki maksat saglik ocaklarindan olmayan ekipman cihazvb tahlil rotgen vb gibi ayrica saglik ocaklarida aksamlari acil olarak hastanelergibi acik olmalidir ayrica saglik personelini almak gerektigini dusunuyom

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Erdoğan çok kızacak! Belediye Başkanı fena yakalandı
Erdoğan çok kızacak! Belediye Başkanı fena yakalandı
İş Kazalarına “Dur” Demenin En Etkili Yolu Nedir?
İş Kazalarına “Dur” Demenin En Etkili Yolu Nedir?
Yeni Kanun Teklifi İle Asker Ailesine Sağlık Sigortası İmkanı Geliyor
Yeni Kanun Teklifi İle Asker Ailesine Sağlık Sigortası İmkanı Geliyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim