Sağlık Bakanlığı 33 İlacı Yasakladı

Sağlık Bakanlığı 33 ilacın kullanımını yasakladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, bazı ilaçlar ile ilgili inceleme başlatıldığı ve başlatılan inceleme sonucunda, Türkiye'de ruhsatlı, farklı ambalaj formlarına sahip "valsartan" içeren 33 ürün için Çin'den etken madde tedarik edildiği belirlendi.

Söz konusu 33 ürünün satışının İlaç Takip Sistemi'nde engellenmesi yönünde karar kılındı.

Avrupa İlaç Ajansının 5 Temmuz günü yaptığı uyarı üzerine, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından "valsartan" etken maddeli ilaçlarla ilgili inceleme başlatılmıştı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre, bunların kanserojen içerebileceği gerekçesiyle başlatılan inceleme sona erdi ve yapılan bu inceleme sonucunda, Türkiye'de ruhsatlı, farklı ambalaj formlarına ve içeriklere sahip "valsartan" etken maddeli 33 ürün için Çin'deki üretim tesisinden etken madde tedarik edildiği saptandı.

Bilimsel komisyonlarda ilaçların durumu görüşüldü ve gerekli tedbirlerin hızla alınması amacıyla Çin menşeli "valsartan" içeren tansiyon ve kalp ilaçlarının satışının İlaç Takip Sistemi'nde engellenmesine karar verildi. Artık söz konusu ürünlerin satışı yapılamayacak.

Yetkililerce, piyasada "valsartan" etken maddeli, risk taşımayan eş değer ürünler bulunduğu, vatandaşların ilaca erişimde sıkıntı yaşamayacakları belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA