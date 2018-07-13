Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sağlık Bakanlığı 33 İlacı Yasakladı

Sağlık Bakanlığı bazı ilaçlar üzerine inceleme başlattı ve kanserojen madde içerdiği nedeniyle bu ilaçları yasakladı.

banner396

Sağlık Bakanlığı 33 İlacı Yasakladı

Sağlık Bakanlığı bazı ilaçlar üzerine inceleme başlattı ve kanserojen madde içerdiği nedeniyle bu ilaçları yasakladı.

13 Temmuz 2018 Cuma 19:46
Sağlık Bakanlığı 33 İlacı Yasakladı

Sağlık Bakanlığı 33 ilacın kullanımını yasakladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, bazı ilaçlar ile ilgili inceleme başlatıldığı ve başlatılan inceleme sonucunda, Türkiye'de ruhsatlı, farklı ambalaj formlarına sahip "valsartan" içeren 33 ürün için Çin'den etken madde tedarik edildiği belirlendi.

Söz konusu 33 ürünün satışının İlaç Takip Sistemi'nde engellenmesi yönünde karar kılındı.

Avrupa İlaç Ajansının 5 Temmuz günü yaptığı uyarı üzerine, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından "valsartan" etken maddeli ilaçlarla ilgili inceleme başlatılmıştı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre, bunların kanserojen içerebileceği gerekçesiyle başlatılan inceleme sona erdi ve yapılan bu inceleme sonucunda, Türkiye'de ruhsatlı, farklı ambalaj formlarına ve içeriklere sahip "valsartan" etken maddeli 33 ürün için Çin'deki üretim tesisinden etken madde tedarik edildiği saptandı.

Bilimsel komisyonlarda ilaçların durumu görüşüldü ve gerekli tedbirlerin hızla alınması amacıyla Çin menşeli "valsartan" içeren tansiyon ve kalp ilaçlarının satışının İlaç Takip Sistemi'nde engellenmesine karar verildi. Artık söz konusu ürünlerin satışı yapılamayacak.

Yetkililerce, piyasada "valsartan" etken maddeli, risk taşımayan eş değer ürünler bulunduğu, vatandaşların ilaca erişimde sıkıntı yaşamayacakları belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaIlaçSağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigara Bırakana 2800 TL İkramiye
Sigara Bırakana 2800 TL İkramiye
Diş Beyazlatmak İçin Hastaneye Gitti: Başına Gelmeyen Kalmadı
Diş Beyazlatmak İçin Hastaneye Gitti: Başına Gelmeyen Kalmadı
Müsteşar Açıkladı: ASM'lere 4 Bin Uzman Personel Alımı Yapılacak
Müsteşar Açıkladı: ASM'lere 4 Bin Uzman Personel Alımı Yapılacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim