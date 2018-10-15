Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sağlık Bakanlığı 328 İnternet Sitesini Kapattı!

İnsan sağlığı konusunda ruhsatı ve yetkisi bulunmayan kişiler tarafından sağlık uygulamaları gerçekleştirilen yerlere yapılan 5 yıllık denetim neticesinde 328 kapatma cezası uygulandı. 2018 yılı içerisinde sağlık hizmeti verdiğini iddia eden 600 adet internet sitesi sağlık bakanlığı tarafından incelendi. İnsan sağlığını tehdit eden, haksız rekabet oluşturan reklam, tanıtım ve bilgilendirmede bulunan internet sitelerinin de Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletildiği bilgisine yer verildi.

banner396

Sağlık Bakanlığı 328 İnternet Sitesini Kapattı!

İnsan sağlığı konusunda ruhsatı ve yetkisi bulunmayan kişiler tarafından sağlık uygulamaları gerçekleştirilen yerlere yapılan 5 yıllık denetim neticesinde 328 kapatma cezası uygulandı. 2018 yılı içerisinde sağlık hizmeti verdiğini iddia eden 600 adet internet sitesi sağlık bakanlığı tarafından incelendi. İnsan sağlığını tehdit eden, haksız rekabet oluşturan reklam, tanıtım ve bilgilendirmede bulunan internet sitelerinin de Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletildiği bilgisine yer verildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:23
Sağlık Bakanlığı 328 İnternet Sitesini Kapattı!

İnsan sağlığı konusunda ruhsatı ve yetkisi bulunmayan kişiler tarafından sağlık uygulamaları gerçekleştirilen yerlere yapılan 5 yıllık denetim neticesinde 328 kapatma cezası uygulandı. 2018 yılı içerisinde sağlık hizmeti verdiğini iddia eden 600 adet internet sitesi sağlık bakanlığı tarafından incelendi. İnsan sağlığını tehdit eden, haksız rekabet oluşturan reklam, tanıtım ve bilgilendirmede bulunan internet sitelerinin de Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletildiği bilgisine yer verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİMLERİ SIKI TUTUYOR!

Sağlık Bakanlığı, merdiven altı diye tabir edilen sağlık uygulamalarına dair denetim faaliyetlerini oldukça sıkı tutuyor ve sağlık sektöründeki fırsatçılara göz açtırmıyor.

328 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ruhsatsız ve yetkilendirilmemiş kişiler tarafından sağlık uygulamaları yürütülen yerlere yönelik yapılan denetimlerde, 5 yıllık denetimler sonucunda 328 internet sitesine kapatma cezası uygulandı. Denetimlerde, yetkisiz kişi ve kurumlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına da suç duyurusunda bulunuldu.

Denetim faaliyetleri çerçevesinde, sosyal medya ve internet sitelerinin düzenli takip edildiği, izinsiz, yetkisiz ve ruhsatsız sunulan tıbbi uygulamaların tespit edildiği belirtildi. Bu yıl içerisinde bu şekilde hizmet veren 600 internet sitesinin tarandığı, insan sağlığını tehdit eden, haksız rekabet oluşturan reklam, tanıtım ve bilgilendirmede bulunan internet sitelerinin de Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletildiği bilgisine yer verildi.

Yetkisiz sağlık hizmeti ile ilgili suçlar hakkında adli makamlar tarafından, mahiyetine göre 1-3 yıl ile 2-5 yıl arasında değişen hapis cezası ile bin gün ile 20 bin güne kadar adli para cezasının uygulandığı kaydedildi. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.10.2018 14:38
Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanlığı internet sitesini kapattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sonbahar Geldi, Panik Atağa Dikkat
Sonbahar Geldi, Panik Atağa Dikkat
Bakanlıktan flaş mantar uyarısı!
Bakanlıktan flaş mantar uyarısı!
“Emzirmek En Güzel Aşıdır”
“Emzirmek En Güzel Aşıdır”

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim