Sağlık Bakanlığı 328 İnternet Sitesini Kapattı!

İnsan sağlığı konusunda ruhsatı ve yetkisi bulunmayan kişiler tarafından sağlık uygulamaları gerçekleştirilen yerlere yapılan 5 yıllık denetim neticesinde 328 kapatma cezası uygulandı. 2018 yılı içerisinde sağlık hizmeti verdiğini iddia eden 600 adet internet sitesi sağlık bakanlığı tarafından incelendi. İnsan sağlığını tehdit eden, haksız rekabet oluşturan reklam, tanıtım ve bilgilendirmede bulunan internet sitelerinin de Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletildiği bilgisine yer verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİMLERİ SIKI TUTUYOR!

Sağlık Bakanlığı, merdiven altı diye tabir edilen sağlık uygulamalarına dair denetim faaliyetlerini oldukça sıkı tutuyor ve sağlık sektöründeki fırsatçılara göz açtırmıyor.

328 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ruhsatsız ve yetkilendirilmemiş kişiler tarafından sağlık uygulamaları yürütülen yerlere yönelik yapılan denetimlerde, 5 yıllık denetimler sonucunda 328 internet sitesine kapatma cezası uygulandı. Denetimlerde, yetkisiz kişi ve kurumlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına da suç duyurusunda bulunuldu.

Denetim faaliyetleri çerçevesinde, sosyal medya ve internet sitelerinin düzenli takip edildiği, izinsiz, yetkisiz ve ruhsatsız sunulan tıbbi uygulamaların tespit edildiği belirtildi. Bu yıl içerisinde bu şekilde hizmet veren 600 internet sitesinin tarandığı, insan sağlığını tehdit eden, haksız rekabet oluşturan reklam, tanıtım ve bilgilendirmede bulunan internet sitelerinin de Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletildiği bilgisine yer verildi.

Yetkisiz sağlık hizmeti ile ilgili suçlar hakkında adli makamlar tarafından, mahiyetine göre 1-3 yıl ile 2-5 yıl arasında değişen hapis cezası ile bin gün ile 20 bin güne kadar adli para cezasının uygulandığı kaydedildi.

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