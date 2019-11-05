Sağlık Bakanı Koca Ispanak Zehirlenmesinin Sebebini Açıkladı!

Bir süredir gündemde yer alan haberlerde başta İstanbul olmak üzere çeşitli şehirlerde ıspanak zehirlenmeleri yaşandığı bildirildi.

Özellikle zehirlenme vakalarının artmasıyla öne çıkan ıspanak zehirlenmelerine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamalarında söz konusu zehirlenmelerin neden kaynaklandığına dair açıklamalarda bulunurken vatandaşlara da tavsiyeler verdi.

İşte ıspanak zehirlenmelerine ilişkin Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları.

ZEHİRLENMELER ISPANAK'TAN DEĞİL YABANİ OTLARDAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu konuşmasında yaşanan zehirlenme olaylarının ıspanaktan kaynaklanmadığını ifade etti. Zehirlenmelerin yabani otlardan dolayı olduğunu ifade eden Bakan Koca vatandaşlara şu uyarıda bulundu.

"Besin zehirlenmelerinin ıspanaktan değil yabani otlardan olduğunu tespit ettik. Halkımız sebzeleri otlardan ayıklasın ve iyice yıkasın."

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