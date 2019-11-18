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Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Yeni birim kuruluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde down sendromu, otizm ve diğer gelişimsel bozuklukların erken tanı ve tedavi süreçlerinin yürütülerek takiplerinin sağlanacağı özel bir daire başkanlığı kurulacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Yeni birim kuruluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde down sendromu, otizm ve diğer gelişimsel bozuklukların erken tanı ve tedavi süreçlerinin yürütülerek takiplerinin sağlanacağı özel bir daire başkanlığı kurulacağını açıkladı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 13:39
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Yeni birim kuruluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel gereksinimi olan çocukların tanı ve tedavilerinin takip süreçleri için Bakanlık bünyesinde özel bir daire başkanlığı kurulacağını bildirdi. 

KocaTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu üyeleriyle Bakanlıkta bir araya geldi, komisyonun üzerinde hassasiyetle durduğu konulara çözüm geliştirme noktasında önemli katkıları olacağını belirtti. 

Komisyon Başkanı ve Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar için Bakan Koca'ya teşekkür etti. Tanı ve tedavinin yanı sıra en önemli meselenin farkındalık ve eğitim sorunu olduğunu aktaran Çelik, illerde yürütülecek çalışmaların ve yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine dikkati çekti. 

Bireysel hizmet danışmanlığı devreye alınacak

Komisyon üyeleri Bakan Koca'ya yaptıkları sunumda, en gelişmiş ülkelerde bile benzer sorunların yaşandığına dikkati çekerek tanı, tedavi, rapor, rehabilitasyon ve eğitim gibi başlıklarda yaşadıkları sıkıntıları aktardı.

Ailelerin teşhis ve tedavinin ötesinde sosyal ve psikiyatrik desteğe de ihtiyaç duyduğunu ifade eden komisyon üyeleri, her ailenin ihtiyaç halinde ulaşabileceği "Bireysel Hizmet Danışmanlığı" sisteminin kurulmasının faydalı olacağını dile getirdi.

Komisyon üyelerinin önerisini destekleyen Bakan Koca, bu konuyla ilgili çalışmalara hızla başlayacaklarını söyledi ve aileleri her konuda yönlendirebilecek danışmanlık hizmetlerinin hayata geçirilmesiyle çözüm noktasında önemli aşama kaydedileceğini ve bu sistemin pilot illerden başlayarak devreye alınacağını anlattı.

"Özel daire başkanlığı kurulacak" 

Komisyonun çalışmalarını hem Sağlık Bakanı hem de çocuk hastalıkları uzmanı bir hekim olarak yakından takip ettiğini vurgulayan Koca, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bu hastalıklar için özel bir daire başkanlığı kuracaklarına işaret etti.

Erken tanı, tedavi, farkındalık ve devamında geliştirilmesi gereken tüm yaklaşımların bütüncül ve multidisipliner bir çerçevede ele alınacağını ifade eden Koca, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Toplum Sağlığı merkezlerinin de bu alanda daha fonksiyonel hale getirileceğini sözlerine ekledi. 

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