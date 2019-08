Sağlığınız İçin Haftada İki Kez Kırmızı Et Tüketin

Dengeli bir beslenme programında günlük 2-3 porsiyon kadar et grubu besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Kırmızı etin ise haftada en az iki kez tüketilmesi gerektiğini ifade eden DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Nida Doğan, etin besin değerlerinden maksimum fayda sağlayabilmek için ise yanında mutlaka yeşil yapraklı besinlerin tüketimini öneriyor. Doğan, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Gün içerisindeki besinlerimizin toplam kalori içeriğini % 55-60 karbonhidratlar, % 12-15 proteinler ve % 25-30 yağlar oluşturmalıdır. Bir beslenme uzmanı tarafından planlamış diyet programı, bireyin şahsi protein tüketim miktarını ortaya çıkarır. Aynı zamanda protein ihtiyacınız kilo başına 1-1,5g/gün olacak şekilde de hesaplanabilir. Örneğin 90 kilo ağırlığındaki bir kişinin günlük protein ihtiyacı 90-135g/gündür. Protein ihtiyacımızı kırmızı et, beyaz et, yumurta, peynir, kuru baklagiller, süt ve yoğurt ile karşılayabiliriz. Bu protein çeşitlerinden hangisinin daha ağırlıklı tüketilmesi gerektiği bireysel ihtiyaçlarımıza göre belirlenir. Özellikle B12, demir, çinko, A ve E vitaminleri açısından yetersizlikleri olan kişiler için kırmızı et büyük önem taşımaktadır. Bu bireylerin protein ihtiyaçlarının büyük bölümünü, yaklaşık % 40-50’si kadarını, kırmızı et oluşturmalıdır.”

Etin sığır, koyun, kümes av ve deniz hayvanlarının yenebilen kasları olduğunu anlatan Doğan, protein, yağ, su ve minerallerden oluşan etin az miktarda glikojen ve B vitaminlerini de içerdiğini ve yarısından fazlasının ise su olduğunu söylüyor. Her besinde olduğu gibi et tüketiminde de aşırıya kaçılmaması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Nida Doğan, şu önerilerde bulunuyor: