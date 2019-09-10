Rota virüsünde probiyotik ve çinkodan destek alın

Rota virüsü, çocuklarda özellikle bebeklerde mide-bağırsak enfeksiyonuna yol açan, daha çok sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkan virüslerden biridir. Bu virüs, bazı durumlarda adeno virüsü ya da amipli dizanteri ile karışabiliyor. Belirtileri itibariyle ailelerde panik yaratan ve tedavisinin gecikmesi durumunda ölüme kadar giden bu hastalıkla ilgili Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret İşbilir, bilgiler verdi ve uyarılarda bulundu…