Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99028
ALTIN
281.698
DOLAR
5.8739
STERLIN
7.4382
EURO
6.4829

ROSI yöntemi ile Türkiye’nin 'ilk bebeği' dünyaya geldi!

Bugün Türkiye’de bir ilk gerçekleşti! ROSI yöntemi, özellikle azospermi sebebiyle çocuk sahibi olma hayallerinden vazgeçen çiftlere son teknoloji bir umut olmuş ve bu yolla son dönemde Türkiye’de de gebelikler sağlanmıştı. Bugünse ilk doğum gerçekleşti ve Türkiye’de ilk defa ROSI yöntemiyle dünyaya canlı bir bebek geldi. Centrum Clinic Kadın Sağlığı Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, dünyaya gelen erkek bebeğin ve annenin oldukça sağlıklı olduğu bilgisini paylaştı.

ROSI yöntemi ile Türkiye’nin 'ilk bebeği' dünyaya geldi!

Bugün Türkiye’de bir ilk gerçekleşti! ROSI yöntemi, özellikle azospermi sebebiyle çocuk sahibi olma hayallerinden vazgeçen çiftlere son teknoloji bir umut olmuş ve bu yolla son dönemde Türkiye’de de gebelikler sağlanmıştı. Bugünse ilk doğum gerçekleşti ve Türkiye’de ilk defa ROSI yöntemiyle dünyaya canlı bir bebek geldi. Centrum Clinic Kadın Sağlığı Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, dünyaya gelen erkek bebeğin ve annenin oldukça sağlıklı olduğu bilgisini paylaştı.

13 Ekim 2019 Pazar 19:55
ROSI yöntemi ile Türkiye’nin 'ilk bebeği' dünyaya geldi!

Son dönemde gelişen ROSI teknolojisi ile özellikle azospermi dediğimiz erkek kısırlığına, yani menide hiç canlı veya olgun sperm hücresi bulunmaması durumuna rağmen, çiftlerin çocuk sahibi olma şansı bulunuyor. Temelleri Japonya’da atılmış olan ROSI işlemi, Türkiye’de de ilk meyvesini verdi ve azospermi nedeniyle çocuk hayallerini yitirmiş çiftlere de umut oldu. Bu yöntemle bugün doğan ilk bebeğin, doğal yollarla dünyaya gelen bebeklerden hiçbir farkının olmadığı ve son derece sağlıklı olduğu belirtildi.

11 yılın ardından müjdeli haber geldi!

Doğal yollarla ve başka tedavi yöntemleri ile 11 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı deneyen Gülçimen ailesi, çareyi ROSI yöntemiyle buldu. Bu yöntemle sağlanan gebelik süreci son derece sağlıklı geçti ve bugün Ayaz Sefa bebek dünyaya gözlerini açtı. Centrum Clinic Kadın Sağlığı Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu Türkiye’de bir ilk gerçekleştiği için heyecanlı olduklarını belirtti ve süreci anlattı: “Bugün Türkiye’de hepimizin heyecanla beklediği bir ilk gerçekleşti ve ROSI yöntemi ile gebe kalmış ilk hastamız bebeğine kavuştu. Beklenenden 15 gün önce dünyaya sağlıklı bir erkek bebek geldi. Doğum epidural yoluyla gerçekleşti. Şu an annenin de bebeğin de durumu gayet iyi. Aile de biz de çok heyecanlı ve mutluyuz.”

Azospermi yüzünden umudunuzu yitirmeyin!

Azospermi sebebiyle çocuk sahibi olamayan çiftlere yeni bir umut kapısı olan ROSI yöntemini, Prof. Dr. Recai Pabuçcu şöyle anlatıyor: “ROSI yöntemi, son teknoloji bir işlem ve Türkiye’de de yeni uygulamaya başladığımız, başarısına şahit olduğumuz bir yöntem. Önce azosperminin sebepleri detaylıca araştırılıyor ve çözüm üretiliyor. Ancak bu çözümlerle başarı sağlanamadığında çocuk sahibi olmak için ROSI yöntemine başvuruluyor. Bu yöntemle yapılan detaylı aramada öncül yuvarlak sperm hücrelerini bulunuyor ve normalde yumurtayı döllemesi mümkün olmayan spermlere özel dölleme işlemleri uygulanıyor. Bu işlemle elde ettiğimiz embriyoları transfer ederek ROSI işlemini gerçekleştiriyoruz.”

Bebekler son derece sağlıklı!

ROSI yöntemiyle elde edilen gebeliklerde herhangi bir sağlık sorunu gözlemlenmedi. Gebe kalındıktan sonraki tüm süreç normal seyrinde ilerliyor. Bugün Türkiye’de bu yöntem ile dünyaya gelen ilk bebek Ayaz Sefa da son derece sağlıklı!

Anahtar Kelimeler:
rosı yöntemi türkiye nin ilk bebeği dünyaya geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastane Yemeğinden Kertenkele Çıktı !
Hastane Yemeğinden Kertenkele Çıktı !
Bakanlık Açıkladı! İşte halka domuz eti yediren o markalar
Bakanlık Açıkladı! İşte halka domuz eti yediren o markalar
Sonbahar Depresyonunun İlacı Gün Işığı
Sonbahar Depresyonunun İlacı Gün Işığı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim