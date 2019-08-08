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Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sağlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz dönemi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresinin 23 Ağustos Cuma gününe kadar uzatıldığını bildirdi.

Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sağlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz dönemi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresinin 23 Ağustos Cuma gününe kadar uzatıldığını bildirdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:45
Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sağlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz dönemi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresinin 23 Ağustos Cuma gününe kadar uzatıldığını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sağlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz dönemi için SGK'ye teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresinin 23 Ağustos mesai bitimine kadar uzatıldığını kaydetti.

Karar öncesinde ayın 15'ine kadar teslim edilmesi gereken reçete ve faturaların teslim edilmesi için 8 gün ek süre tanınmış oldu.

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