Psk. Dr. Şakiroğlu : "Trafikte Zikzak Yapan Erkekleri Hayatınıza Sokmayın"

Kadınların ekonomik hayattaki gücünü ve özgürlüğünü artırmayı amaçlayan b-fit'in organize ettiği 13. b-fit Franchise Kongresi Kuşadası'nda başladı. Katılımcılar, b-fit Kurucu Ortak Aslı Olgun eşliğinde 'Kadınlar Vardır, Kadınlar Her Yerde' isimli şarkıyı hep bir ağızdan söyledi. Açılış konuşmasını yapan Kurucu Ortak Bedriye Hülya'nın ardından ilk konuşmacı Psk.Dr. Mehmet Şakiroğlu sahneye çıktı. 'Akılcı Duygu Kontrolü ile Öfke ve Aşk' konulu bir sunum yapan Psk. Dr. Mehmet Şakiroğlu, kadınlara eş seçmenin üç altın kuralını anlattı. "Şiddete yatkın birini hayatınıza sokmayın" önerisinde bulunan Şakiroğlu, "Trafikte çok zikzak yapan, küfür eden bir arkadaşınız varsa o kişi şiddete yatkındır. Anne ve babası ile emir kipi ile ile konuşuyorsa yine şiddete yatkındır. Araba kullanmasından, maç izlemesine, kafeye gittiğinizde servis görevlisine nasıl davrandığına kadar bir çok veri kişinin ileriki yaşamında şiddet uygulayıp uygulamayacağına karşı bir öngörü sağlayacaktır. Bu gözlemleri doğru yapan bir kadın ileride şiddete maruz kalma durumunu engelleyebilir" diye konuştu.

"Sosyal Medyadan Belediyeye Çıkma Teklifinde Bulunan Erkekler Var"

Eş seçimi hakkında da ipuçları veren Şakiroğlu, "Bir ilişkiyi bitirmeden diğerine başlamayın. Diğer bir konu çocuk gelinler. Bir kız, 18 hatta 22 yaşına gelmeden evlilik sorumluluğunu alamaz" diye konuştu. Sosyal medya kullanımı konusunda ebeveynleri uyarılarda bulunan Şakiroğlu, sosyal medya konuşmalarından trajikomik örnekler verdi. Bir erkeğin Nilüfer Belediyesinin facebook profiline masenger üzerinden, profilin bir kadının ait olduğunu düşünerek çıkma teklifinde bulunduğunu kaydeden Şakiroğlu, "Bu kişi belediyeye mesaj atarak çıkma teklifinde bulunuyor. 'Erkek misin' diye soran kişi, belediye tarafından, "Belediyeyim ben' yanıtını alıyor" dedi.

Girişimci Kadınlar Pilates Yaptı

Kongrede Sekselog Rayka Kumru ise, 'Kadın Cinselliği Alanında Yapılan ve Şok Etkisi Yaratan Araştırmaların Paylaşılması' konulu bir sonum yaptı. Master Trainer Can Çolak ise, 'Menopoz ve Osteoporoz Döneminde Fonksiyonel Pilates' konulu bir sunum gerçekleştirdi. Kongreye katılan kadınlara pilates yaptıran Çolak, "Türkiye'de spor yapma oranı yüzde 2. Kadınların yaşam süreçlerinin üçte birini menopoz ve sorunlarıyla geçirmek zorunda kalıyorlar. Kadın ve erkekler yaşlandıkça pelvik taban ve bacak kasları zayıflıyor. Bacak kası yürüyerek güçlenmiyor. Dans ve yürüyüş, pilates önerilmeli" diye konuştu. Kongrenin ilk günü Oğulcan Aksoy'un 'Gamme Dance' ve karoeke etkinlikleri ile sona erdi. Kongre 27 Ekim pazar gününe kadar sürecek.