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Prostat kanseri her 12 erkekten 1’ini etkiliyor

Prostat kanseri her 12 erkekten birini etkiliyor. Prostat kanserinin en yaygın kanser türleri arasında dördüncü sırada yer aldığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemil Uygur, “Prostat kanseri, erken evrede yakalandığında tedavi edilebiliyor. Risk altındaysanız, 40 yaşınızdan sonra, ailenizde prostat kanseri yoksa da 50 yaşınızdan sonra yılda bir kez PSA ölçümü ve prostat muayenesi yaptırın” dedi.

Prostat kanseri her 12 erkekten 1’ini etkiliyor

Prostat kanseri her 12 erkekten birini etkiliyor. Prostat kanserinin en yaygın kanser türleri arasında dördüncü sırada yer aldığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemil Uygur, “Prostat kanseri, erken evrede yakalandığında tedavi edilebiliyor. Risk altındaysanız, 40 yaşınızdan sonra, ailenizde prostat kanseri yoksa da 50 yaşınızdan sonra yılda bir kez PSA ölçümü ve prostat muayenesi yaptırın” dedi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:01
Prostat kanseri her 12 erkekten 1’ini etkiliyor

Prostatın erkek üreme sisteminin bir bölümü ve idrar kesesinin altında bulunan küçük bir salgı bezi olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemil Uygur, “Prostat kanserine ek olarak orta yaş üstü erkeklerin günlük hayatını zorlaştıran prostat bezi büyümesi de sık idrar sıkıştırması ve idrarı tam olarak boşaltamama olarak belirti veriyor” açıklamasında bulundu.

Ürolojiye başvuran 40 yaş üstü tüm erkeklere prostat kanseri taraması yapılıyor

Prostattaki büyümenin 40’lı yaşlardan sonra dikkat çektiğini ve şikayetlerin bu dönemde arttığını söyleyen Prof. Dr. Cemil Uygur “Hastalar çoğunlukla idrar akımının zayıflaması, sık sık tuvalete gitme isteği, tuvalette tam boşaltım yapamama, gece idrar sıkıştırmasıyla uykudan uyanma şikayetleriyle hekime başvuruyor” dedi. Hangi nedenle olursa olsun üroloji polikliniğine başvuran 40 yaşın üzerindeki kişilerin muayenesinde ilk olarak, hastanın prostat kanseri olup olmadığının araştırıldığını söyleyen Prof. Uygur, “Çünkü kendine has belirtisi bulunmayan prostat kanseri yalnızca ileri evrede, idrar yolunda sıkışmaya neden olabiliyor” dedi.

Prostat kanseri hiçbir belirti vermeyebiliyor

Prostat kanserinin erken dönemde herhangi bir belirti vermediğini vurgulayan Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemil Uygur “Genel olarak geç dönemde ortaya çıkan şikayetler idrara çıkmada zorlanma, idrar yaptıktan sonra idrar varmış hissi, kesik idrara çıkma, gece uykudan uyanıp sık idrara çıkma olabilirken, bazen de hiçbir belirti olmayabiliyor” şeklinde konuştu.

Risk faktörleri

Prostat kanserinin sebeplerinin kesin olarak bilinmediğini vurgulayan Prof. Dr. Cemil Uygur, risk faktörlerini şöyle sıraladı:

  • Yaş: En önemli risk faktörüdür. 45 yaş altında nadir görülür. Yaşlandıkça risk artar.
  • Aile öyküsü: Erkek kardeşinde, babasında prostat kanseri olanlarda risk daha fazladır.
  • Irk: Araştırmalara göre Afrikalı Amerikalılarda, beyazlardan daha yaygındır.
  • Diyet: Hayvansal yağdan zengin ve et içeren gıdalarla beslenmek, bazı çalışmalara göre riski artırmaktadır.

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