profesyonel diş tedavisi

İzmir'in bir numaralı diş merkezi implant Türkiye sayesinde sizde sağlıklı ve güzel gülüşlere sahip olabilirsiniz. Uzman dişçi kadrosuyla, gelişen diş tedavileri uygun yöntemlerle parlak gülüşlere kavuşmak artık çok kolay. Bütün diş sağlığı kategorilerini kapsayan hizmetleriyle hastalarıyla yakından ilgilenen diş sağlığı merkezi size sağlıklı gülüşlerin garantisini veriyor. İster estetik kaygılarınız isterseniz kurtulamadığınız diş ağrılarınız... Hangisi olursa olsun uzman dişçi ekipleriyle sizlere sonsuz destek sağlıyor. İzmir'in bir numaralı diş sağlığı merkeziyle parlak gülüşlere sahip olmak artık çok kolay.

Hangi Tedaviler Sunuluyor?

Alanında son derece uzman ve iyi yetişmiş personeliyle hastalarının sağlığını ön planda tutarak tedavi işlemlerini gerçekleştiren merkezde birçok hizmet veriliyor. İhtiyaç duyduğunuz konularda detaylı muayene işlemi gerçekleştirildikten sonra uygun tedavi yöntemleri belirlenerek bütün sorunlarınızdan kurtulmanız sağlanıyor.

Diş sağlığı merkezinin verdiği hizmetlerse şu şekilde:

İmplant Tedavisi

Diş Dolgusu

Diş Estetiği

Diş Eti Tedavisi

Porselen Diş

Çocuk Diş Tedavisi

Zirkonyum Diş

Diş Teli

Bu tarz pek çok profesyonel hizmetle hastaların sorunları en kısa şekilde ortadan kaldırılır.

Diş Estetiği Tedavisi Nedir?

Dişlerde veya diş etlerinde bulunan herhangi bir görünüş bozukluğu hastaları oldukça rahatsız ediyor. Bu gibi durumlarla başa çıkmanın en kolay yoluysa uzman bir diş merkezinden profesyonel destek almakta geçiyor. Dişlerinizde veya diş etlerinizde oluşmuş herhangi bir görünüş bozukluğunu İzmir gülüş estetiği sayesinde kolaylıkla giderebilirsiniz. Capcanlı ve hayat dolu gülüşe sahip olmanız için diş sağlığı merkezi uzman doktorlarıyla sizlere sonsuz destek sağlıyor.

Porselen Diş Tedavisi

Dişlere en doğal görüntüyü vermenin diğer bir yöntemiyse porselen diş tedavisidir. Oldukça sağlam bir malzeme olan porselen maddesiyle yapılan tedavi diş merkezinde profesyonel çalışmalar sonucunda gerçekleşmektedir. Hastanın detaylı muayenesi gerçekleştikten sonra yapılan porselen diş tedavisinde gerekli ölçümler yapılır ve kişiye uygun kalıp çıkartılır. Ağız yapısının estetik duruşuna göre tedavi uygulanarak hastanın sağlıklı ve güzel dişlere sahip olması sağlanır.

Zirkonyum Diş Tedavisi

Zirkonyum diş tedavisi en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinden biridir. Tedavi esnasında kullanılan zirkonyum maddesi diş estetiği açısından oldukça uygun bir maddedir. Hastalara herhangi bir yan etkisi bulunmayan bu madde sayesinde beyaz ve sağlıklı bir görüntü elde edilir. Alanında kendini yetiştirmiş, tecrübeli ve uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen zirkonyum diş İzmir sayesinde hastaların yaşadığı ağız sağlığı problemleri ortadan kaldırılır.

Diş Teli Uygulaması

Çarpık dişler ağız yapısının estetik görüntüsünü bozan başlıca problemler arasında gelir ve hastalara sadece ağız sağlığı problemi olarak yansımaz. Günlük hayatında ki özgüvenlerini de düşüren bu problem psikolojik bunalımlara da sebep olabilir. Diş sağlığı merkezinde uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen detaylı incelemeler sonrasında hastaya uygun tedavi yöntemleriyle diş teli uygulaması yapılır ve düzgün bir görüntü oluşması sağlanır.